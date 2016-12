Ruch Chorzów ukarany odjęciem czterech punktów (wideo)

Jeżeli „Niebiescy” nie uregulują długów do 31 stycznia, to mogą stracić kolejne cztery punkty. A to mocno skomplikuje i tak trudną sytuację klubu. Ruch obecnie spadł na ostatnie miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy i ma na koncie 18 punktów. Ekipę z Chorzowa o dwa „oczka” wyprzedza Górnik Łęczna.

– Komisja przyznała, że intencją klubu nie było naginanie przepisów. Nie możemy mówić o oszustwie. Mimo wszystko patrzymy w przyszłość pozytywnie i wierzymy, że uda się na wiosnę odrobić straty – stwierdziła Donata Chruściel rzeczniczka klubu.