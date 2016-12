Selekcjoner Marcin Dorna ocenił przeciwników swojego zespołu

– Mamy bardzo wymagającą grupę, ale gdy spojrzałem na pozostałe, to pomyślałem o nich to samo. Los po równo wszystko poobdzielał. Będziemy mieli okazję zobaczyć w Polsce turniej z zespołami z najwyższej europejskiej półki. Przed nami trzy duże wyzwania – powiedział po losowaniu finałów Mistrzostw Europy UEFA U21 Marcin Dorna.

Selekcjoner Biało-Czerwonych za faworyta grupy uważa reprezentację Szwecji. – Nie może być inaczej. Przed dwoma laty wygrali turniej w Czechach, teraz bronią tytułu. Nie tylko na papierze, bo jest w tej drużynie kilku zawodników, którzy mają złoto w CV. To będzie bardzo wymagający przeciwnik. Dla nas jednak jeszcze trudniejszy może być mecz ze Słowacją. To będzie mecz otwarcia, presja będzie na pewno duża, a takie spotkania gra się szczególnie trudne. Na koniec Anglia... Pojedynki z tą reprezentacją są dla nas szczególnie prestiżowe. Liczymy na wsparcie kibiców, bo one może okazać się kluczowe – stwierdził Dorna.

Polacy do finałów będą przygotowywali się w Arłamowie, gdzie przed Euro 2016 pierwszą reprezentacją skoszarował Adam Nawałka. Następnie przeniosą się do Lublina, gdzie będą zakwaterowani w trakcie fazy grupowej. Do czasu rozpoczęcia turnieju rozegrają jeszcze dwa mecze towarzyskie. – Jednak do rywalizacji w trakcie Euro pozostało jeszcze sporo czasu, więc te drużyny będą ulegały modyfikacjom. My również będziemy się zmieniać i rozwijać, żeby podołać zadaniu. Jesteśmy świadomi swoich umiejętności i będziemy na ten turniej optymalnie przygotowani – zakończył selekcjoner.