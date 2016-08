Selgros nadal będzie sponsorem lubelskich piłkarek ręcznych

FOT. Tomasz Rytych Firma Selgros Cash and Carry przedłużyła z nami kontrakt na sezon 20160/2017 i nadal będzie sponsorem tytularnym

Firma Selgros Cash and Carry przedłużyła o kolejny sezon umowę z piłkarkami ręcznymi MKS Lublin i pozostanie w nazwie klubu

Informację o przedłużeniu umowy klub podał w czwartek na konferencji prasowej, która odbyła się w hotelu Ilian w Lublinie. Obecni na niej byli: prezes MKS Marcin Lipiec, kierownik działu obsługi kliena Selgros Cash and Carry Piotr Głowacki, doradca prezydenta ds. sportu Marek Lembrych, a także trener Sabina Włodek i zawodniczka Iwona Niedźwiedź. – Na sezon 20160/2017 firma Selgros przedłużyła z nami kontrakt i nadal będzie naszym sponsorem tytularnym. – powiedział prezes MKS Marcin Lipiec – Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie i cieszymy się, że zostaliśmy obdarzeni zaufaniem przez tak dużą firmę. – dodał.

– Pragnę pogratulować zawodniczkom MKS Selgros z okazji zdobycia 19 tytuły mistrza Polski – powiedział na wstępie Piotr Głowacki. – To olbrzymi sukces i cieszymy się, że jako sponsor mogliśmy mieć w tym swój udział. Dziękujemy za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę zawodniczkom i trenerom, zarządowi, a także kibicom.

Zespół z Lublina ma za sobą okres przygotowawczy podczas którego drużyna trener Włodek wyjechała na dwa obozu i wystąpiła w dwóch turniejach – mocno obsadzonym w słowackich Michalovcach, a następnie w Elblągu. – Udało nam się zrealizować prawie wszystkie cele, jakie sobie założyliśmy – powiedziała trener. – Jedynie sparingowy dwumecz z białoruskim zespołem Gomel, który podobnie jak my, występować będzie w turnieju kwalifikacyjnym do Ligi Mistrzów nie dojdzie do skutku – wyznała.

Spotkania miały odbyć się w piątek o godzinie 17 i sobotę o 10.30 w hali Globus. – Bardzo nam zależało na tym sprawdzianie, dopięliśmy wszystko na ostatni guzik. Niestety, kilka zawodniczek nie otrzymało wiz i dlatego zmuszeni jesteśmy zagrać dwa sparingi wewnętrzne – powiedziała trener MKS Selgros.

W dalszym ciągu z zespołem nie może trenować Iwona Niedźwiedź. – Moja sytuacja nie uległa zmianie. Najprawdopodobniej na początku października czeka mnie zabieg, który ma na celu „uruchomienie palca”. Być może wtedy będę w stanie wrócić do uprawiania sportu – powiedziała rozgrywająca MKS. Natomiast kadrę przed obecnym sezonem wzmocniły rozgrywająca Aleksandra Rosiak (SMS Płock), bramkarka Aleksandra Januchta (Korony Kielce), prawoskrzydłowa Aleksandra Uzar, (KPR Jelenia Góra) i kołowa Sylwia Matuszczyk, (Start Elbląg), a także Dagmara Nocuń (Olimpia-Beskid Nowy Sącz). Na tym jednak nie koniec. W styczniu zespół zasilą dwie Brazylijki – bramkarka Jessica Oliveira i prawoskrzydłowa Ana Luiza Borba. (bs)