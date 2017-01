Sensacyjna porażka AZS UMCS Lublin w Białymstoku

Takiego rozwoju sytuacji kibice akademików raczej się nie spodziewali. Żubry to wprawdzie zespół pełen doświadczonych graczy, ale w tym sezonie zawodnicy z Białegostoku raczej rozczarowywali. Na mecz z lublinianami zawodnicy Żubrów zebrali jednak wyjątkowo mocny skład. Dodatkowo wzmocnił ich Andrzej Misiewicz, który przez ostatnie tygodnie był kontuzjowany. Były gracz Startu Lublin czy Polpharmy Starogard Gdański zdobył w sobotę dziewięć punktów.

Początek meczu nie wskazywał jednak na to, że goście mogą wracać do domów w ponurych nastrojach. Akademicy rozpoczęli zawody od prowadzenia 6:0 i wydawało się, że będą powiększać przewagę. Tak się jednak nie stało – gospodarze przeciwstawili się rywalom i już w 6 min przegrywali jedynie 11:12. Obie ekipy grały jednak falami, czasem to AZS UMCS zdobywał kilka punktów, a czasem robiły to Żubry. W końcówce drugiej kwarty wydawało się jednak, że szala zwycięstwa przechyla się wreszcie na korzyść lublinian, którzy na przerwę schodzili prowadząc 50:38.

Radość okazała się jednak przedwczesna, bo na koniec kolejnej kwarty przewaga gości zmalała do zaledwie jednego punktu. Kluczowa okazała się końcówka ostatniej odsłony, kiedy gospodarze zdobyli dziewięć punktów z rzędu i odzyskali kontrolę nad spotkaniem. W 39 min na tablicy wyników pojawił się remis 83:83. Kolejne 6 pkt zdobyli jednak miejscowi. Przyjezdni odpowiedzieli jeszcze trafieniem za 3 pkt Mateusza Wiśniewskiego, ale na więcej zabrakło im czasu.

Drugi z naszych przedstawicieli, TBV Start II Lublin, miał grać w ten weekend z KS Shmollky Warszawa. To spotkanie zostało jednak przełożone na środę. Jego początek został zaplanowany na godz. 20.

Żubry Leo-Sped Białystok – AZS UMCS Lublin 89:86 (15:21, 23:29, 24:13, 27:23)

Żubry: Zabielski 26 (2x3), Kalinowski 22 (3x3), Monach 15 (3x3), Borowik 9, Kujawa 3 (1x3) oraz Misiewicz 9, Bombrych 5 (1x3), Małyszko 0.

AZS UMCS: Wiśniewski 34 (3x3), B. Karolak 19 (3x3), Tradecki 12 (2x3), Dusiło 10, Stefaniuk 0 oraz D. Myśliwiec 6 (2x3), P. Jagoda 5 (1x3), Krzeszowski 0, Ł. Beczek 0, Kowalczuk 0.

Sędziowali: Litawa i Słupczyński. Widzów: 400.