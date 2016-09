Sentymentalny powrót trenera Białka do Lubartowa

Niedzielny mecz Lewartu z Lublinianką (godz. 16) będzie wyjątkowy dla trenera gości. Grzegorz Białek w lecie po kilku latach spędzonych w Lubartowie przeniósł się właśnie do Lublina. Po kiepskim początku sezonu Erwin Sobiech i spółka powoli pną się jednak w górę tabeli

Klub z Wieniawy po zwycięstwie z LKS Milanów (4:0) wskoczył do pierwszej dziesiątki. Tym razem zagra jednak z trzecim Lewartem, który obok Chełmianki i Hetmana Zamość może się szczycić mianem niepokonanej drużyny. – Czy to będzie dla mnie najważniejszy mecz? Nie sądzę. Na pewno ważny i dziwny, bo spędziłem w Lubartowie mnóstwo czasu. Ostatnio 5,5 roku, wcześniej kolejne 1,5. To będzie sentymentalny powrót. Jestem jednak w Lubliniance i koncentruję się na tym, żebyśmy zdobyli trzy punkty. Po wygranej z Milanowem jesteśmy optymistycznie nastawieni i liczymy na dobry wynik – wyjaśnia trener Białek. Okazało się też, że w tej rundzie szkoleniowiec nie będzie mógł liczyć na Karola Banachiewicza, który zostaje w Anglii.

W środę podniósł się wreszcie Kryształ Werbkowice, który zaliczył pierwszą wygraną w sezonie. I to jaką. Podopieczni Roberta Wieczerzaka rozbili Lutnię Piszczac aż 6:0. Pomogły rozmowy zespołu z działaczami, a także jeden transfer. – Różnicę zrobił Przemysław Gałka. Widać, że potrafi strzelać gole. Wcześniej także mieliśmy sytuacje, ale głównie je marnowaliśmy. Teraz wreszcie karta się odwróciła. Przemek jest doświadczonym graczem i tego spokoju pod bramką rywali nam brakowało – wyjaśnia Robert Wieczerzak. Teraz jego drużyna zmierzy się z LKS Milanów. – Beniaminek u siebie na pewno będzie groźny. Przegrali 0:4 w Lublinie, jednak większość goli stracili w końcówce. Chcemy pokazać, że środowa wygrana nie była przypadkiem. Łatwo nie będzie, ale liczymy na kolejny komplet – dodaje szkoleniowiec Kryształu.

Lider tabeli Chełmianka gra w sobotę o godz. 13 na wyjeździe z beniaminkiem POM Iskrą Piotrowice. Drugi w tabeli Hetman Zamość dzień później o godz. 16 spróbuje podtrzymać dobrą passę na boisku Włodawianki.

PROGRAM 7. KOLEJKI

Sobota: Tomasovia Tomaszów Lubelski – Polesie Kock (12) * POM Iskra Piotrowice – Chełmianka (13) * Łada 1945 Biłgoraj – Górnik II Łęczna (16) * Stal Kraśnik – Unia Hrubieszów (17). Niedziela: Powiślak Końskowola – Victoria Żmudź (16) * Włodawianka – Hetman Zamość (16) * LKS Milanów – Kryształ Werbkowice (16) * Lewart Lubartów – Lublinianka (16) * Lutnia Piszczac – Kłos Chełm (17).