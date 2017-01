Siarka Tarnobrzeg – TBV Start 86:83. Grzegorz Małecki pogrążył byłych kolegów

Zawody rozpoczęły się od serii 11:2 gospodarzy. Mimo wszystko po pierwszej kwarcie prowadzili gracze Davida Dedka (25:23). Do przerwy przyjezdni powiększyli przewagę do trzech „oczek”. W trzeciej odsłonie TBV Start wygrywał nawet dziewięcioma punktami, ale przed finałową kwartą to Siarka prowadziła 68:65.

Ostatnie 10 minut to wyrównana walka. Długo bliżej wygranej była ekipa Zbigniewa Pyszniaka. NA trzy minuty przed końcem zawodów dwa rzuty wolne wykorzystał jednak Doug Wiggins i to czerwono-czarni wygrywali 77:76. W kolejnych akcjach skuteczniejsi byli rywale i wydawało się, że nic nie odbierze im już sukcesu, bo zrobiło się 81:7 na korzyść miejscowych. Później Paweł Kowalski doprowadził do kolejnego remisu po 81.

Kiedy do końca spotkania pozostały 23 sekundy lublinianom dał się we znaki... Grzegorz Małecki, który jeszcze niedawno zakładał koszulkę czerwono-czarnych. Doświadczony obrońca zebrał piłkę na atakowanej tablicy i po chwili zdobył arcyważne punkty. Na dodatek był faulowany. Z linii rzutów osobistych także się nie pomylił i drużyna trenera Dedka przegrywała już 81:84.

W kolejnej akcji Wiggins zmniejszył straty do „oczka”, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Travis Releford wsadem zakończył spotkanie.

Trzeba przyznać, że z dobrej strony wśród gospodarzy pokazało się jeszcze dwóch innych byłych graczy ekipy z Lublina. Tomasz Wojdyła zapisał na swoim koncie 11 punktów i 11 zbiórek, a Jan Grzeliński cztery punkty i cztery asysty.

Siarka Tarnobrzeg – TBV Start Lublin 86:83 (23:25, 18:19, 27:21, 18:18)

Siarka: Releford 31 (4x3), Knowles 17, Brown 12 (2x3), Wojdyła 11, Jakóbczyk 5 (1x3) oraz Grzeliński 4, Małecki 3, Welsh 3.

TBV Start: Wiggins 22, Balmazović 11 (1x3), Bonarek 5 (1x3), Dłoniak 2, Peterson 0 oraz Kellogg 14 (2x3), Covington 11 (2x3), Kowalski 7 (1x3), Trojan 7, Ciechociński 4.