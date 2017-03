Siatkarze Huraganu nie wykorzystali znakomitej szansy na awans

W lepszej sytuacji byli zawodnicy z Międzyrzeca, którzy wygrali pierwsze spotkanie 3:0. Goście jechali pełni optymizmu i wiary w końcowy sukces. I po pierwszym secie ich nadzieje była rozbudzone. –W partii otwarcia graliśmy w siatkówkę i odnieśliśmy sukces w postaci zwycięstwa 25:17 – mówi szkoleniowiec Huraganu Marcin Śliwa.

Zdecydowanie gorzej było w trzech kolejnych odsłonach, w których to mający nóż na gardle gospodarze rzucili do walki wszystko, co mieli. – Oprócz umiejętności sportowych zawodnicy Ostrołęki nie szczędzili mało kulturalnych słów pod adresem moich graczy, szamotali siatką. My cierpliwie czekaliśmy na reakcję sędziów, jednak bezskutecznie. Podświadomie zaczęliśmy skupiać się nie na grze w siatkówkę, ale na tym, co działo się wokół nas – tłumaczy opiekun Huraganu.

Efektem takiej postawy gości był przegrany 1:3 mecz i niezbędny tzw. złoty set. W nim los zaczął powoli uśmiechać się do siatkarzy Huraganu. Przyjezdni prowadzili już 7:2, a przy zmianie stron było 8:3 dla podopiecznych trenera Śliwy. Druga część decydującej rozgrywki znowu należała do miejscowych. Ostatecznie Energa zwyciężyła 15:13 i to ona będzie włączyć o miejsce w pierwszej czwórce.

Meczu w Ostrołęce nie będą mile wspominali libero Huraganu Grzegorz Kowalczyk oraz rozgrywający Łukasz Durbajłło. Ostatni w drugim secie interweniował tak ofiarnie uderzając w bandy reklamowe, że do końca spotkania narzekał na ból pleców. Z kolei pochodzący z Ostrołęki Kowalczyk w trzecim secie skręcił kostkę. Mimo to zacisnął zęby i dograł spotkanie.

Przeciwnikiem Huraganu w rywalizacji o miejsca 5-8 będzie Mero Warszawa. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Międzyrzecu (najprawdopodobniej 25 marca), rewanż odbędzie się w Warszawie.

Energa Ostrołęka – Huragan Międzyrzec Podlaski 3:1 (17:25, 25:20, 25:12, 25:19), złoty set 15:13

Huragan: Durbajłło, Kasjaniuk, Brzostek, Ostapowicz, Jesień, Toma, Kowalczyk (libero), oraz Zaniewicz, Matraszek, Kusznieruk.

***

Wyniki pozostałych rewanżowych spotkań pierwszej rundy play-off: MOS Wola Warszawa – Lesan Halinów 3:1 (21:25, 25:21, 25:20, 25:20). Pierwszy mecz: 3:0 dla Warszawy. Awans: MOS Wola * BAS Białystok – Metro Warszawa 3:0 (27:25, 25:19, 25:20). Pierwszy mecz: 3:0 dla Białegostoku. Awans: Białystok * AZS UWM Olsztyn – Legia Warszawa 1:3 (24:26, 25:19, 21:25, 23:25). Pierwszy mecz: 3:1 dla Legii. Awans: Legia.