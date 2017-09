Avia i Politechnika szlifują formę przed ligą

Dla świdniczan był to drugi sprawdzian formy przed zbliżającym się nowym sezonem. Przed tygodniem zwyciężyli w XIII Memoriale Tragicznie Zmarłych Siatkarzy Avii, wygrywając w finale z Huraganem Międzyrzec Podlaski 3:1. W kolejnym memoriale już nie było tak dobrze. „Żółto-niebieskich” w końcowej klasyfikacji wyprzedził rywal zza miedzy, LKPS Politechnika Lublin. To z zespołem trenera Macieja Kołodziejczyka, wychowanka Avii i jej byłego zawodnika, drużyna trenera Sławomira Czarneckiego, byłego szkoleniowca LKPS, rywalizowała o drugą pozycję.

– W ciągu dwóch dni rozegraliśmy 13 setów, co jest bardzo wartościowe na obecnym etapie przygotowań do rozgrywek. Wynik nie był najważniejszy, choć zarówno z BAS Białystok, jak też z LKPS Politechnika mieliśmy piłki meczowe. Z pierwszym z rywali prowadziliśmy w piątym secie 14:11, z drugim 14:13. Złe warianty rozegrania i drobne błędy sprawiły, że zeszliśmy pokonani – mówi szkoleniowiec Avii Sławomir Czarnecki.

– Pięć setów z Avią to bardzo dobra sytuacja zarówno dla trenera, jak też zawodników. Będziemy mieć materiał do analizy. Udało nam się dowieźć do końca wygraną, z czego jesteśmy zadowoleni. Choć trzeba przyznać, że dla nas prawdziwe granie rozpocznie się dopiero 7 października – podsumował opiekun LKPS Politechnika Maciej Kołodziejczyk.

Avia Świdnik – LKPS Politechnika Lublin 2:3 (22:25, 21:25, 26:24, 25:22, 14:16)

Avia: Pigłowski, Czarnecki, Machowicz, Żywno, Guz, Baranowski, Bonisławski (libero) oraz Kurek, Misztal, Sajdak, Bieńko (libero).

LKPS Politechnika: Kwiecień, Rejowski, Czubiński, Polczyk, Jesień, Zięzio, Cymerman (libero).

Wyniki innych spotkań Avii i LKPS Politechnika: Avia – BAS Białystok 2:3 (25:19, 22:25, 25:23, 23:25, 16:18) * Avia – KKS Kozienice 3:0 (25:22, 25:18, 25:19) * LKPS Politechnika – KKS Kozienice 3:0 * LKPS Politechnika – BAS Białystok 2:3.

Klasyfikacja końcowa IV Memoriału Kazimierza Rybaka: 1. BAS Białystok, 2. LKPS Politechnika Lublin, 3. Avia Świdnik, 4. KKS Kozienice.