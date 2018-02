Huragan Międzyrzec Podlaski gorszy od ekipy Net Ostrołęka

Tym razem nie dali rady wiceliderowi Net Ostrołęka. Gospodarze liczyli na dobry występ, tym bardziej, że w pierwszym spotkaniu górą byli siatkarze z Międzyrzeca Podlaskiego (3:1). Na prośbę gospodarzy mecz został rozegrany już w piątkowy wieczór. Szkoleniowiec Huraganu nie mógł skorzystać z podstawowego libero Grzegorza Kołodzieja.

Ci, którzy wyszli na parkiet mieli zbyt wielu argumentów, aby przeciwstawić się przyjezdnym. – Pod każdym względem byliśmy słabsi od przeciwnika – przyznaje szkoleniowiec Huraganu. – Nie za bardzo mieliśmy jakiekolwiek możliwości, aby móc zagrozić wiceliderowi.

Niepokojący jest fakt, że trzecie spotkanie z rzędu międzyrzeczanie przegrali bez zdobyczy setowej. – Gdzieś złapaliśmy dołek, z którego na razie nie możemy wyjść – mówi trener Wasąg. – Mamy kilka pomysłów, aby uporać się z tym problemem. W najbliższy weekend chcemy zagrać sparing z LKPS Politechnika Lublin. Dodatkowo, mamy niezbyt korzystny terminarz spotkań. Za dwa tygodnie jedziemy do lidera BAS Białystok, gdzie o punkty też nie będzie łatwo. Ponadto, ekipa z Białegostoku jest jedyną w lidze, z którą w obecnym sezonie nie udało nam się wygrać. Także odstępy między poszczególnymi kolejkami nie są nam na rękę. Na mecz z Ostrołęką czekaliśmy dwa tygodnie, na wyjazd do BAS-u poczekamy kolejne dwa.

Międzyrzeczanie walczą o udział w play-off. Do tej pory zgromadzili 27 punktów. Do końca sezonu zasadniczego zostały jeszcze trzy kolejki. Oprócz meczu w Białymstoku zagrają u siebie z AZS UWM Olsztyn i na wyjeździe z Legią Warszawa. – Najgorszym rozwiązaniem byłoby spaść w tabeli aż na ósme miejsce i w pierwszej rundzie play-off trafić na drużynę z Białegostoku. Zdobycie jeszcze trzech punktów może wystarczyć do utrzymania obecnej pozycji – analizuje opiekun Huraganu.

Huragan Międzyrzec Podlaski – Net Ostrołęka 0:3 (20:25, 18:25, 18:25)

Huragan: Nowacki, Sobieszczak, Ostapowicz, Łęgowski, Robert, Jankowski, Maciej Bielecki (libero) oraz Brzostek, Matraszek, Michał Bielecki, Kasjaniuk, Malczewski.