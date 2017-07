LKPS Politechnika Lublin kompletuje skład

Pierwszy to środkowy Maciej Borris. W minionym sezonie nowy nabytek był graczem I-ligowej Victorii PWSZ Wałbrzych. Środkowy przygodę z siatkówką rozpoczynał w Częstochowie. Kolejnym graczem na tej pozycji jest 20-letni Wojciech Zięzio. – Ostatnio Wojtek grał w Neobusie Niebylec. Występował też w AKS Rzeszów – tłumaczy Krzysztof Skubiszewski, prezes LKPS Politechnika Lublin.

Obu siatkarzom na tej pozycji pomagał będzie doświadczony Bartosz Jesień, który przyszedł z Huraganu Międzyrzec Podlaski. Jesień będzie również pełnił obowiązki asystenta trenera Macieja Kołodziejczyka. – W dalszym ciągu poszukujemy jeszcze jednego środkowego – mówi trener Maciej Kołodziejczyk.

Nie w pełni obsadzona jest jeszcze najważniejsza pozycja, rozgrywającego. Do roli pierwszego reżysera przymierzany będzie Wojciech Kwiecień z I-ligowej Stali AZS PWSZ Nysa. W swoim sportowym życiorysie ma także występy w SG Coburg/Grub w Bundeslidze, jak też w I lidze, w Espadonie Szczecin. – Rozglądamy się za jeszcze jednym zawodnikiem. W grę wchodzi grający u nas ostatnio Michał Antoszak, choć rozmawiamy także z innymi siatkarzami – tłumaczy trener.

W ataku w dalszym ciągu lubelscy kibice oglądać będą Pawła Rejowskiego. Nowym nabytkiem jest Bartłomiej Malec. – To wychowanek Czarnych Radom. W swoim dorobku ma brązowy medal ME do lat 18 w siatkówce plażowej. Może być objawieniem sezonu halowego – przekonuje prezes Skubiszewski. – Jego rywalizacja z Pawłem Rejowskim zapowiada się bardzo interesująco. Dodatkowo, Malec będzie odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne, jest bowiem także trenerem personalnym.

Ciekawie zapowiada się konkurencja na przyjęciu. W drużynie pozostali Paweł Toborek i Jakub Czubiński. Nowe twarze to mający przeszłość w ekstraklasie austriackiej 20-latek Tomasz Polczyk. – To mistrz Europy kadetów sprzed dwóch lat – mówi prezes. Jego rywalem do miejsca w wyjściowej siódemce będzie Szymon Seliga z AKS Rzeszów. W 2015 roku zdobył mistrzostwo Polski kadetów. Rok później stanął na najwyższym stopniu podium MP juniorów. W 2017 roku w tej kategorii wywalczył brąz. – Szymon zwrócił naszą uwagę, kiedy przyjeżdżał do Lublina z AKS. Jest młody, ambitny. Myślę, że podpisanie z nim kontraktu okaże się strzałem w „10” – dodaje wiceprezes LKPS Politechnika Maciej Krzaczek.

Z kolei na libero pojawił się Michał Cymerman z Lechii Tomaszów Mazowiecki, z którą awansował do I ligi. Grał też w Czarnych Katowice i I-ligowym Kęczaninie Kęty. Natomiast na drugiego libero przymierzany jest Tobiasz Kaniewski z Tempa Chełm. – Do sztabu szkoleniowego dołączył także statystyk Dawid Dzirba, były siatkarz, syn Tomasza, kiedyś zawodnika Avii Świdnik – tłumaczy Kołodziejczyk.