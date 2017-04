LPKS Politechnika Pszczółka walczy o I ligę

W takiej roli drużyna trenera Sławomira Czarneckiego wystąpi po raz pierwszy. – W ciągu czterech lat istnienia naszego klubu tegoroczne osiągnięcie jest największym. Z każdym kolejnym rokiem czynimy postępy, rozwijamy się. Przed rokiem zakończyliśmy rozgrywki na szóstym miejscu, w tym liczyliśmy na poprawienie wyniku. To, co już ugraliśmy spokojnie zaliczamy na plus. Znaleźliśmy się w najlepszej dwójce naszej grupy, będziemy walczyć o awans do turnieju finałowego o wejście do I ligi. Nasi zawodnicy piszą nową historię klubu – mówi wiceprezes LKPS Politechniki Pszczółki Maciej Krzaczek.

Na lubelskim zespole nie ciąży presja wywalczenia awansu za wszelką cenę. – Sami stawiamy sobie kolejne cele. Po bardzo udanej grze w sezonie zasadniczym awansowaliśmy do najlepszej dwójki. Teraz chcemy spróbować powalczyć o jak najlepszy wynik w Andrychowie – zapowiada trener Sławomir Czarnecki.

Zdecydowanym faworytem są gospodarze turnieju czyli MKS Andrychów. Miejscowi wygrali sezon zasadniczy, jak też rywalizację play-off w grupie 5. Za nimi uplasował się MCKiS Jaworzno. Skład turnieju półfinałowego uzupełniają Karpaty Krosno, najlepsza drużyna grupy 6. Pierwszym rywalem lublinian będzie MKS. – Miejscowi wystąpią pod presją, a więc muszą z nami wygrać – mówi szkoleniowiec LKPS. – Przez ostatnie trzy tygodnie pracowaliśmy nad formą. Terminarz gier mamy w miarę korzystny i nawet ewentualna porażka na początek z Andrychowem nie zamyka nam drogi do awansu do turnieju finałowego. Nie mamy nic do stracenia, będziemy walczyć.

Dwie najlepsze drużyny z rywalizacji w Andrychowie wywalczą przepustkę do ostatecznej batalii o I ligę.

Program Turnieju półfinałowego o wejście do I ligi: 21 kwietnia, piątek: MKS Andrychów – LKPS Politechnika Pszczółka Lublin (godzina 18) * MCKiS Jaworzno – Karpaty Krosno (45 minut po pierwszym meczu) * 22 kwietnia, sobota: Karpaty – LKPS (16) * Jaworzno – Andrychów * 23 kwietnia, niedziela: Jaworzno – LKPS (12) * Andrychów – Karpaty.