Łukasz Reszka (MKS Avia): klub otrzymał licencję na nowy sezon

Głos zabrał również prezes MKS Łukasz Reszka: – Otrzymałem zapewnienie, że Avia spełniła wszystkie wymagania, klub nie ma żadnych zaległości wobec ZUS, US i innych instytucji. Dodatkowo pomimo, że wymaga się aby kluby przedstawiły stosowne oświadczenia o nie zaleganiu z opłatami, MKS przedstawił stosowne zaświadczenia z ZUS i US. Komisja Licencyjna uznała, że nie ma żadnych uchybień czy zastrzeżeń do dokumentów licencyjnych MKS i licencja została przyznana – informował w piśmie prezes.

– Co więcej, licencja została wydana na ostatnim posiedzeniu Komisji 26 lipca. I z taką datą przyznania ją otrzymamy. Pragnę zatem uspokoić wszystkich kibiców Avii i siatkówki w Świdniku i regionie: możemy grać w II lidze w nowym sezonie 2017/2018 i spokojnie w poniedziałek, 7 sierpnia, drużyna może rozpocząć przygotowania do rozgrywek – dodaje Łukasz Reszka.

Klub otrzymał też z Polskiego Związku Piłki Siatkowej pismo w sprawie wątpliwości Komisji Licencyjnej związanych z kwestiami spornymi.

– Wątpliwości Komisji Licencyjnej budzą zaległości ASPS Avia wobec US i ZUS – wyjaśnia prezes Reszka. – W tym przypadku należy pamiętać, że przez cały 2016 r. zawodnicy otrzymywali stypendia z miasta. Wszystkie podatki i składki miasto opłaciło. Nie ma zatem zaległości za 2016 r. Prezes i księgowość nie mogli dokładnie określić wysokości zadłużenia i okresu zadłużenia w opłacaniu podatków i składek do właściwych urzędów. Dopiero po rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa przez Romana Lista zarządowi udało się przedstawić nam zaświadczenia z ZUS i US, wskazujące realne zobowiązania: 4 lipca 2017 r. zaświadczenie z US i 12 lipca zaświadczenie z ZUS.

Co z nich wynika? Zadłużenie wobec ZUS wynoszą ponad 40 tys. zł i dotyczą okresu od października 2012 r. do maja 2017 r. Wobec US wynoszą ponad 14 tys. zł i dotyczą lat 2015-2016. Przypomnę, że cały 2016 r. miasto wypłacało wszystkim zawodnikom stypendia i opłacało wszystkie podatki, a od lutego 2017 r. MKS Avia Świdnik wziął na siebie ciężar finansowy utrzymania sekcji, wraz z zapłatą niewypłaconych wynagrodzeń trenerom, zawodnikom i masażyście za styczeń 2017 r.

– Tę kwestię opisałem w stosownym piśmie do związku i poprosiłem, abym mógł jeszcze osobiście wyjaśnić wszystkie wątpliwości w tej sprawie. Otrzymałem też zapewnienie od przewodniczącego Komisji Licencyjnej Stanisława Łopacińskiego, że będę zaproszony na najbliższe posiedzenie Komisji Licencyjnej – dodaje prezes.