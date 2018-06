MKS Avia Świdnik rozpoczyna budowę zespołu na kolejny sezon

Listę nieobecnych otwiera środowy Wojciech Gajosz. Kolejnym graczem, który odejdzie z Avii jest przyjmujący Maciej Sajdak. W żółto-niebieskich barwach kibice nie zobaczą także atakującego Wojciecha Kasiury i rozgrywającego Krzysztofa Pigłowskiego. Z wymienionymi graczami świdnicki klub nie przedłużył kontraktów. Dlaczego? Środkowy Gajosz i Sajdak ostatnio grali mniej niż zwykle, w efekcie nie spełnili pokładanych w nich oczekiwań. Wojciech Kasiura ma nowe plany na życie. Z powodu spraw osobistych zawodnik zamierza przenieść się w okolice Szczecina.

Największym zaskoczeniem dla fanów Avii jest odejście Krzysztofa Pigłowskiego. To nominalnie drugi rozgrywający na tej newralgicznej pozycji. Ostatnio w wyjściowym składzie świdniczan pojawiał się Bartłomiej Misztal. Nic dziwnego, że dla marzącego o dłuższym przebywaniu na parkiecie Pigłowski znalazł sobie klub, w którym będzie podstawowym graczem. Siatkarz powrócił do macierzystego klubu Lechii Tomaszów Mazowiecki i będzie z nim występował na parkietach I ligi.

Powstałe luki w kadrze świdnicki klub będzie chciał szybko wypełnić. Władze mają zamiar pozyskania nowych zawodników, nawet z przeszłością w I lidze.

W zakończonych rozgrywkach 2017/2018 świdniczanie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Podopieczni trenerskiego duetu: Sławomir Czarnecki – Piotr Maj pomyślnie dotarli do play-off, w których w półfinale potrzebowali czterech spotkań aby udowodnić swoją wyższość nad lokalnym rywalem LKPS Politechnika Lublin. Tym samym żółto-niebiescy, razem z drugim zwycięzcą półfinału na poziomie grupy 6 III ligi Karpatami Krosno, dotarli do rozgrywki półfinałowej o I ligę. Podczas turnieju w Rybniku rozegrali trzy mecze, kolejno: z gospodarzami Volley Rybnik (porażka 0:3), następnie z Karpatami Krosno (zwycięstwo 3:0) i MCKiS Jaworzno (1:3). Ostatecznie zajęli trzecie miejsce i nie awansowali do zawodów finałowych.

Nowy sezon będzie dla świdnickiego klubu bardzo ważny. Przed drużyną poważne wyzwanie czyli walka o awans do I ligi.