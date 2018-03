Play-offy oddalają się dla siatkarzy Huraganu

Spotkanie z ekipą z Olsztyna należało do tych, które gospodarze musieli za wszelką cenę wygrać. Po co? Aby być w miarę spokojni o to, co będzie w drugiej części sezonu. W sobotę została rozegrana przedostatnia kolejka rundy zasadniczej.

Gdyby gospodarzom udało się pokonać w AZS UWM Huragan nie miałby tak nerwowej końcówki pierwszej części rozgrywek. Zarówno siatkarze, jak też miejscowi kibice bardzo liczyli na dobry występ. Tym bardziej, że w pierwszym spotkaniu górą byli… międzyrzeczanie (3:1).

Po pierwszym secie fani Huraganu byli w dobrych nastrojach. Miejscowi zwyciężyli bowiem 25:23. Bardzo ważna dla rozwoju wydarzeń była druga odsłona, w której obie drużyny pokazały się z dobrej strony. Do wyłonienia zwycięzcy konieczna była gra na przewagi. W tym elemencie lepiej zaprezentowali się przyjezdni i to oni cieszyli się z doprowadzenia do remisu 1:1 w setach.

Dwie kolejne partie to bardzo słaba postawa podopiecznych trenera Łukasza Wasąga. Wyniki dobitnie świadczą o tym, kto był stroną dominującą. Miejscowi przegrali 12:25 i 18:25.

Po porażce z AZS UWM Olsztyn Huragan spadł na dziewiąte miejsce w tabeli. Oznacza to, że gdyby teraz zakończyła się rywalizacja w fazie zasadniczej gospodarzy zabrakłoby w play-off. Do ósmej lokaty, gwarantującej udział w dalszej rywalizacji, siatkarzom z Międzyrzeca brakuje punktu. Ostatnia kolejka zostanie rozegrana dopiero za dwa tygodnie, 17 marca. Międzyrzeczanie pojadą do Warszawy na spotkanie z Legią. I jeśli marzą o występie w play-off muszą wygrać. Nie bez znaczenia dla końcowego układu w tabeli będą również wyniki spotkań rywali.

Huragan Międzyrzec Podlaski – AZS UWM Olsztyn 1:3 (25:23, 27:29, 12:25, 18:25)

Międzyrzec: Nowacki, Brzostek, Ostapowicz, Łęgowski, Robert, Jankowski, Kołodziej (libero) oraz Michał Bielecki (libero), Sobieszczak, Matraszek, Maciej Bielecki, Kasjaniuk, Malczewski.