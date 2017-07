Siatkarze Politechniki chcą walczyć o I ligę

Lublinianie w minionych rozgrywkach zaszli aż do półfinału rywalizacji o I ligę i był to największy sukces w czteroletniej historii klubu – W nowych rozgrywkach w dalszym ciągu chcemy walczyć o awans – zapowiada prezes LKPS Politechnika Krzysztof Skubiszewski.

To zadanie zespół będzie realizował już z nowym trenerem. Po odejściu do Avii Świdnik Sławomira Czarneckiego miejsce zajął Maciej Kołodziejczyk, dotychczasowy asystent. Asystentem będzie bardziej doświadczony Bartosz Jesień z Huraganu Międzyrzec Podlaski. – To środkowy, który również będzie pomagał nam na boisku – mówi Skubiszewski. – Wariant z grającym pierwszym szkoleniowcem nie sprawdza się i dlatego Maciej Kołodziejczyk zajmie się wyłącznie prowadzeniem drużyny.

LKPS Politechnika doszedł już do porozumienia z byłymi zawodnikami: atakującym Pawłem Rejowskim i przyjmującym Jakubem Czubińskim. – Na tych dwóch graczach zależało nam najbardziej. Obaj mają I-ligową przeszłość, co jest bardzo ważnym argumentem – twierdzi Skubiszewski.

Do kadry zespołu dołączą też dwaj inni gracze występujący w I lidze – 23-letni rozgrywający AZS PWSZ Nysa Wojciech Kwiecień i 26-letni libero Michał Cymerman, wychowanek MMKS Kędzierzyn Koźle. Z tym zespołem w 2008 roku zdobył tytuł mistrza Polski kadetów, zostając najlepszym libero finałów. – Michał to specjalista od awansów, a takich ludzi nam potrzeba – cieszy się Skubiszewski.

Z nazwy klubu wycofana została Pszczółka. – Lubelska Fabryka Cukierków nadal będzie nas wspierać, ale w mniejszym stopniu – tłumaczy decyzję prezes. – W dalszym ciągu poszukujemy chętnych nowych sponsorów.