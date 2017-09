W Świdniku rozegrany został XIII Memoriał Tragicznie Zmarłych Siatkarzy

Podczas zawodów wspomniano również zmarłego w marcu wieloletniego zawodnika i trenera świdnickiego klubu Krzysztofa Lemieszka. Oprócz gospodarzy w turnieju zaprezentowały się: Huragan Międzyrzec Podlaski, SMS Neobus Raf-Mar Niebylec i Skórzani Skarżysko-Kamienna/SMS Kielce. Przez półfinały przebrnęli „żółto-niebiescy” i Huragan.

W finale prowadzili międzyrzeczanie 1:0. Dwa kolejne sety wygrała Avia. Emocjonująco było w czwartej odsłonie, w której było już 22:17 dla Huraganu, a mimo to zwyciężyli świdniczanie 25:22 i 3:1 w meczu. – To jest siatkówka, zawsze trzeba grać do końca i to pokazaliśmy – mówi kapitan Avii Jakub Guz.

– Drużynie nie zabrakło zaangażowania i woli walki, co pokazała w czwartym secie. Cieszymy się z końcowego zwycięstwa – mówi trener Avii Sławomir Czarnecki.

– Zabrakło nam szczęścia i zdrowia aby doprowadzić do tie-breaka. Były to dla nas pierwsze gry w okresie przygotowawczym. Jesteśmy zadowoleni – ocenił Łukasz Wasąg, szkoleniowiec Huraganu.

Avia Świdnik - Huragan Międzyrzec Podlaski 3:1 (21:25, 25:12, 25:13, 25:22)

Avia: Pigłowski, Kasiura, Guz, Baranowski, Machowicz, Kurek, Bonisławski (libero) oraz Misztal, Czarnecki, Sajdak, Żywno, Gajosz, Bieńko (libero).

Huragan: Milewski, Brzostek, Ostapowicz, Kasjaniuk, Jankowski, Robert, Kołodziej (libero) oraz Nowacki, Malczewski, Matraszek, Bielecki, Mańkowski.

Wyniki półfinałów: Huragan – SMS Neobus Raf-Mar Niebylec 3:2 (25:27, 28:26, 25:19, 22:25, 15:9) * Avia – Skórzani Skarżysko Kamienna/SMS Kielce 3:0 (25:17, 25:18, 25:15).

Mecz o 3 miejsce: Neobus – Skórzani 3:1 (22:25, 25:19, 25:15, 25:20).