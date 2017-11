Skeleton: Zawodnik AZS UMCS zajął 13 miejsce w Pucharze Świata

Dla urodzonego w Poniatowej zawodnika AZS UMCS Lublin to najlepszy wynik w karierze. Dzień wcześniej nasz zawodnik był 18. Właśnie sobotniego startu najbardziej powinien żałować, ponieważ po pierwszym ślizgu był na wysokim 7 miejscu. W drugim jednak seria błędów sprawiła, że w klasyfikacji generalnej znacznie się osunął.

– Jak widać jestem gotowy na jeden ślizg. W drugim zawsze coś mi nie wychodzi, ale pracujemy nad tym. W drugim ślizgu miałem dużo gorszy czas startu. Byłem bardzo zdziwiony, ale okazało się, że obsługa toru przed moim startem nie przeczyściła mi rowków startowych co bardzo blokowało płozy mojego skeletonu – tłumaczy na oficjalnej stronie Polskiego Związku Bobsleju i Skeletonu Michał Jakóbczak.

– Lillehammer i Winterberg to pierwsze moje starty z reprezentacją Polski i widać, że przygotowanie do sezonu daje efekty. Teraz widać coś czego nie można było zobaczyć na treningach. Michał ma problemy z wykończeniem wyniku, czyli z drugimi zjazdami. To bardziej problem psychologiczny, ale pracujemy już nad tym. To dopiero początek sezonu i myślę, że na kolejnym Pucharze w La Plagne poprawimy to – mówi na stronie PZBiS Oleg Polyvach, trener reprezentacji Polski.

Teraz Jakóbczyk będzie miał nieco odpoczynku, bo kolejny start ma zaplanowany w grudniu, kiedy weźmie udział w Pucharze Europy w La Plagne.

Wyniki – sobota: 1. Martin Rosenberger 1:54.37, 2. Fabian Kuechler + 0.22, 3. Felix Seibel (wszyscy Niemcy) + 1.30, (...) 18. Michał Jakóbczyk (Polska/AZS UMCS Lublin) + 3.30; niedziela: 1. Kuechler 1:53.90, 2. Rosenberger + 0.27, 3. Seibel + 0.68, (...) 13.Jakóbczyk + 3.08.