Sławomir Skorupski (Eko Różanka): "Mam być przykładem i wzorem"

Po raz pierwszy na tym szczeblu rozgrywkowym przewodzi pan na półmetku klasyfikacji strzelców. 13 strzelonych goli to dużo?

– Nie jest źle. Jestem zadowolony z ilości zdobytych bramek. Tym bardziej, że nie mogłem zagrać w trzech spotkaniach. W meczu z Unią Rejowiec pauzowałem za żółte kartki, przeciwko Frassatiemu Fajsławice byłem kontuzjowany, a w starciu z Hetmanem Żółkiewka na przeszkodzie stanęły problemy z moją kartą zdrowia.

Nie jest pan sam w rankingu snajperów. Tyle samo bramek zdobył Yevhenii Hrui z Unii Białopole. 23-letni Ukrainiec wyrasta panu na poważnego konkurenta?

– To bardzo dobrze, że nie jestem sam na czele stawki. Napastnik z Białopola ma tyle samo trafień co ja, a za nami utworzyła się silna grupa pościgowa. Jednego gola mniej ma mój kolega z zespołu Patryk Romaniuk oraz Sebastian Suduł z Brata-Cukrownika Siennica Nadolna. Chętnych do korony króla strzelców jest zdecydowanie więcej. Z minimalnie mniejszym dorobkiem snajperskim czekają już Dawid Piorun z Granicy Dorohusk, Mateusz Wójcik ze Startu Krasnystaw, Michał Gałka z Ruchu Izbica, Paweł Szadura z Brata-Cukrownika czy Daniel Barabasz ze Sparty Rejowiec Fabryczny. Większa konkurencja wpłynie na zaangażowanie strzelców, a co za tym idzie podniesie się atrakcyjność spotkań w lidze.

W ostatniej kolejce w meczu Frassatiego Fajsławice ze Startem Krasnystaw zostały podyktowane aż cztery rzuty karne: trzy dla Startu, jeden dla drużyny z Fajsławic. Zwyciężył Start 4:2. Trzy „11” zamienił na gole zawodnik gości Mateusz Wójcik. Takie wyczyny to, nawet na klasę okręgową, mało spotykane przypadki?

– Gram już dobrych kilkanaście lat w piłkę nożną, ale nie wiedziałem o takim zdarzeniu. Co więcej, nie słyszałem aby jeden piłkarz trzy razy strzelał z powodzeniem na tym poziomie rzuty karne. Oba zespoły nie miały pretensji co do słuszności podyktowania „11”. Znam Mateusza Wójcika, z którym trzy lata temu grałem w Starcie. Już wtedy dało się zauważyć, że jest uzdolnionym zawodnikiem. Pokazywał, że potrafi takie stałe elementy wykonywać perfekcyjnie.

Łączy pan prowadzenie zespołu SPS Eko Różanka z grą. Jak widać, choć nie jest łatwo, opanował pan tę sztukę?

– Są plusy takiego rozwiązania. Grając jestem bliżej drużyny. Jako zawodnik widzę od środka co się w niej dzieje. Mogę więcej dostrzec. Z drugiej strony jako piłkarz jestem pod dodatkową presją. To, co mówię zawodnikom, sam też muszę wykonać. Mam być przykładem i wzorem w realizacji tego, czego oczekuję od zespołu. Nie wystarczy motywować chłopaków w szatni, przed meczem i w przerwie, trzeba jeszcze samemu pokazać na boisku, że wierzy się we własne słowa. Trzeba solidnie zasuwać na murawie i zachęcać innych do tego samego.

Do mistrza jesieni Startu Krasnystaw pański zespół traci zaledwie dwa punkty. SPS Eko nastawia się wiosną na walkę o IV ligę?

– Każdy zespół walczy o jak najwyższą lokatę. Mamy ambicję na zajęcie pierwszego miejsca. Wszyscy wiemy z czym to się wiąże. Z drugiej strony jednak nie mamy parcia na awans.

Co stawia pan wyżej: zwycięstwo w klasyfikacji strzelców, czy dobro zespołu?

– Na pierwszym miejscu jest drużyna z którą pracuję. Sytuacja punktowa na półmetku rozgrywek jest bardzo ciekawa i jestem przekonany, że z ostatecznymi rozstrzygnięciami, kto awansuje, a kto zostanie zdegradowany, będziemy czekać do ostatniej kolejki.

Klasyfikacja strzelców chełmskiej klasy okręgowej po rundzie jesiennej sezonu 2016/2017

13 bramek: Sławomir Skorupski (SPS Eko Różanka), Yevhenii Hrui (Unia Białopole),

12 bramek: Sebastian Suduł (Brat-Cukrownik Siennica Nadolna), Patryk Romaniuk (SPS Eko Różanka),

11 bramek: Mateusz Wójcik (Start Krasnystaw), Dawid Piorun (Granica Dorohusk),

10 bramek: Michał Gałka (Ruch Izbica),

9 bramek: Paweł Szadura (Brat-Cukrownik Siennica Nadolna), Daniel Barabasz (Sparta Rejowiec Fabryczny),

8 bramek: Rafał Bielak (Hetman Żółkiewka),

7 goli: Arnold Kister (Brat-Cukrownik Siennica Nadolna), Łukasz Jankowski (SPS Eko Różanka), Marek Szponar (Start Krasnystaw), Kamil Mazurek (Tatran Kraśniczyn), Radosław Ciołek (Unia Białopole), Łukasz Lechowski (Spółdzielca Siedliszcze), Przemysław Huk (Unia Rejowiec).