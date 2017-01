Sparingowe porażki Orląt Radzyń Podlaski i Avii Świdnik

Tym samym Brazylijczyk trafił do siatki w drugim kolejnym spotkaniu. – Jesteśmy przekonani, co do jego umiejętności. Pytanie tylko, jak będzie ze zdrowiem Adisona. Na razie wszystko wygląda dobrze i mamy nadzieję, że tak już zostanie. W poniedziałek zawodnik ma rozmawiać z prezesem i mam nadzieję, że dojdą do porozumienia – wyjaśnia trener Damian Panek.

Wiadomo już także, że biało-zieloni odezwali się do Tomasovii w sprawie Wojciecha Gęborysa. Na razie w grę wchodzi wypożyczenie na najbliższe pół roku. W zespole z Radzynia Podlaskiego zostanie również Łukasz Ebert, który ostatnio występował w Orlętach Łuków.

W sobotnim meczu kontrolnym wystąpiło czterech testowanych zawodników i spora grupa juniorów. Zabrakło za to lekko kontuzjowanego Krzysztofa Stężały, a także Rafała Borysiuka. Po raz kolejny dobre wrażenie zrobił przede wszystkim sprawdzany skrzydłowy.

– Dobrze wypadł w środowym spotkaniu, teraz także pokazał się z dobrej strony. Jak oceniam sam mecz? Wynik nie jest najważniejszy. Dopóki graliśmy w miarę optymalnym składem, to prowadziliśmy. Po zmianach nie wyglądało to już tak dobrze, ale chciałem, żeby wszyscy mieli okazję pograć. Nie mamy możliwości trenowania na pełnowymiarowym boisku ze sztuczną nawierzchnią – wyjaśnia szkoleniowiec Orląt.

Grad goli w Świdniku

Aż osiem goli padło podczas sparingu Avii Świdnik z Siarką Tarnobrzeg. Drużyny miały rozegrać dwa spotkania, ale ostatecznie ze względu na kłopoty kadrowe drugoligowca trenerzy zdecydowali się, że zawody zostaną podzielone na trzy tercje po 45 minut. Goście w pierwszej zdobyli trzy bramki, ale ostatecznie skończyło się wynikiem 3:5.

Trener Jacek Ziarkowski zgodnie z zapowiedziami miał do dyspozycji: Piotra Piekarskiego i Iwana Dykija (obaj Motor Lublin) oraz brata Marcina Byszewskiego Wojciecha (ostatnio GKS Bełchatów). Pojawiło się także trzech innych, testowanych graczy, którzy występują na pozycjach: bramkarza, prawego obrońcy i napastnika.

Avia Świdnik – Siarka Tarnobrzeg 3:5 (0:3, 3:4)

Bramki: Białek, Mroczek, zawodnik testowany – Ropski, Dawidowicz, Tomalski, Koczon 2.

Avia: Gieresz – Kazubski, Herda, Maciejewski, Dykij, Wołos, Orzędowski, Piekarski, Czułowski, Mroczek, Białek oraz Jeleniewski, Nowak, Bogusz, Skowroński, Byszewski, Feret, Joć, Starok, Kozłowski i trzech testowanych zawodników.

Siarka: Dybowski – Dawidowicz, Witkowski, Sylwestrzak, Grzesik, Czyżycki, Płatek, Tomalski, Stach, Śledziewski, Ropski oraz Janowski, Przewoźnik, Barteczko, Wawrylak, Chowański, Koczon, Głaz