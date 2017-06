Speed Car Motor jedzie do Poznania po trzy punkty

W ostatnią niedzielę lublinianie w pierwszej stolicy Polski ulegli GTM Startowi aż 33:57. Sobotni rywal nie jest co prawda tak mocny jak Start, ale po blamażu w Gnieźnie lubelscy kibice mogą mieć nieco więcej powodów do niepokoju.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie będzie łatwy mecz, ale trzeba zapomnieć o Gnieźnie. Do Poznania jedziemy walczyć o zwycięstwo i chcemy przywieźć do Lublina trzy punkty – zapowiada otwarcie trener lublinian Dariusz Śledź.

W awizowanym składzie „Koziołków” w porównaniu do zestawienia z ostatniego spotkania nie doszło do żadnych zmian. Nieco inaczej zostały jednak ustawione poszczególne pary. Prowadzącymi będą Bjarne Pedersen i Paweł Miesiąc, a drugą linię mają tworzyć Maciej Kuciapa i Daniel Jeleniewski. Ten ostatni do tej pory występował pod pozycjami 5 i 13, ale w sobotę w tej roli zastąpi go Robert Lambert. Fakt, że młody Brytyjczyk kolejny raz będzie mógł pogodzić starty w rodzimych ligach z występem swojego polskiego klubu zdecydowanie napawa optymizmem.

Na zmiany w awizowanym składzie się nie zanosi, choć kibice spekulują, że Macieja Kuciapę, który w Gnieźnie nie zdobył żadnego punktu, może zastąpić Stanisław Burza.

– Na dzień dzisiejszy Maciek wystąpi w Poznaniu. To prawda, że jeden mecz mu nie wyszedł. Jednak w meczu ze Startem nie zdobył punktów w swoim pierwszym wyścigu, potem został wykluczony po upadku w trakcie walki o pierwszą pozycję, a następnie reagując na przebieg wydarzeń musiałem stosować za niego rezerwy taktyczne. Nie wiemy, jakby pojechał, gdyby startował do końca – mówi szkoleniowiec.

W formacji juniorskiej trener Śledź wciąż nie może korzystać z kontuzjowanego Emila Peronia. Parę młodzieżową ponownie będą więc tworzyć Kamil Brzeziński i Maciej Kuromonow. Ten ostatni w Poznaniu wystąpi podbudowany indywidualnym zwycięstwem biegowym nad uznawanym za wielki talent Wiktorem Lampartem ze Stali Rzeszów, odniesionym podczas środowej siódmej rundy Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Świętochłowicach. Junior Speed Car Motoru w całych zawodach zdobył 6 pkt. Brzeziński w nich nie startował z powodu obowiązków na uczelni, ale jego występ w Poznaniu jest neizagrożony.

AWIZOWANE SKŁADY

Speed Car Motor Lublin: 1. Bjarne Pedersen, 2. Maciej Kuciapa, 3. Paweł Miesiąc, 4. Daniel Jeleniewski, 5. Robert Lambert, 6. Kamil Brzeziński.

Naturalna Medycyna PSŻ Poznań: 9. Władimir Borodulin, 10. Łukasz Przedpełski, 11. Mateusz Borowicz, 12. Daniel Pytel, 13. Frederik Jakobsen, 14. Przemysław Liszka.