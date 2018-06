Speed Car Motor Lublin w niedzielę zaczyna rundę rewanżową meczem z Polonią Piła

Po siedmiu kolejkach lublinianie w tabeli Nice 1. Ligi Żużlowej zajmują pierwsze miejsce. Podopieczni trenera Dariusza Śledzia nie zaznali smaku porażki, wygrywając sześć spotkań i notując jeden remis. Rundę rewanżową rozpoczną od meczu z Euro Finnance Polonii Piła, którą niespełna dwa tygodnie temu pokonali na wyjeździe 49:41.

- Polonia pojedzie w tym samym składzie, co w poprzednim meczu, ale to jest sport i rywal zawsze może czymś zaskoczyć. Musimy być przygotowani na ciężkie spotkanie. Jedziemy na swoim torze i naszym celem jest zwycięstwo – zapowiada trener Śledź.

W rewanżu w zmienionym zestawieniu przystąpią zawodnicy Motoru. Okazję do pierwszego ligowego występu od końca kwietnia będzie miał Paweł Miesiąc, w którego miejsce w czterech ostatnich meczach startował Sam Masters. W formacji młodzieżowej najprawdopodobniej zabraknie Oskara Bobera.

- Paweł długo czekał na swoją szansę i właśnie ją otrzymuje – wyjaśnia trener. - Oskar cały czas odczuwa ból ręki i w niedzielnym meczu czeka go pauza. Ale nie podejrzewam, żeby jego przerwa w startach była długa.

Wychowanek lubelskiego klubu urazu doznał w 15. biegu rozegranego w ubiegłym tygodniu w Lublinie ćwierćfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski. Co prawda po upadku zszedł z toru o własnych siłach i wziął udział w jeszcze jednym wyścigu zdobywając dwa punkty, ale po zawodach w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie mocno opuchniętej dłoni. Wśród kibiców pojawiły się spekulacje, że mogło dojść do złamania. Ani klub, ani zawodnik do tej pory nie przekazali jednak w tej sprawie żadnych oficjalnych informacji.

Bober w tym tygodniu nie wspomógł lubelskiej drużyny w dwóch rundach Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Co prawda był zgłaszany do zawodów, aby lublinianie mogli być klasyfikowani, ale nie wystartował w żadnym biegu. We wtorek w Tarnowie dotarł za późno na stadion, a dzień później w Częstochowie zaliczył taśmę w pierwszym wyścigu, a z trzech kolejnych był wykluczany za przekroczenie czasu dwóch minut. W niedzielę zastąpi go Emil Peroń, który we wspomnianych turniejach zdobywał po osiem punktów. Będzie to jego pierwszy ligowy występ w tym sezonie. Debiut w pierwszej lidze 20-latek ma już za sobą. W 2016 roku, gdy w Lublinie ligowego żużla nie było, dwukrotnie startował jako „gość” w barwach Wandy Kraków.

Bilety w cenie 70 zł (trybuna główna), 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 5 zł (dziecięcy) można kupić za pośrednictwem serwisu tubilety.pl. Kasy stadionu przy Al. Zygmuntowskich będą otwarte w piątek w godz. 16-18, w sobotę w godz. 12-16 i w niedzielę od godz. 10.

Awizowane składy:

Motor: 9. Dawid Lampart, 10. Paweł Miesiąc, 11. Daniel Jeleniewski, 12. Robert Lambert, 13. Andreas Jonsson, 15. Wiktor Lampart.

Polonia: 1. Tomasz Gapiński, 2. Adrian Cyfer, 3. Rafał Okoniewski, 4. Paweł Łaguta, 5. Tomas Jonasson, 6. Patryk Fajfer.