Tegoroczny sezon jest dla polskich skoczków najlepszy w historii. Kamil Stoch wygrał prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, po 13 z 27 konkursów prowadzi w PŚ. W czołowej dziesiątce miejsce mają także Maciej Kot i Piotr Żyła, a regularnie punkty zdobywają również Dawid Kubacki, Stefan Hula oraz Jan Ziobro. To wszystko przekłada się na klasyfikację Pucharu Narodów, w której Biało-Czerwoni pierwszy raz w historii są liderami. I to ze znaczną przewagą nad rywalami. Drugich Austriaków wyprzedzamy o 168 punktów, a trzecich Niemców o 368 punktów. To jeszcze nie wszystko, bo przed nami mistrzostwa świata, które na przełomie lutego i marca odbędą się w Finlandii.

Wcześniej jednak kolejne konkursy w Polsce. Już w najbliższy weekend najlepsi skoczkowie świata przeniosą się do Zakopanego, gdzie na Wielkiej Krokwi będą rywalizowali o pucharowe punkty.

Skromny faworyt

– Plan jest taki, żeby tam wystartować i dalej dobrze robić swoją pracę. Trener nie musi nas motywować, każdy jest odpowiednio zmotywowany, ma świadomość swojego potencjału i wie, jaki mamy potencjał wspólnie jako drużyna. Najważniejsze jest dla nas, żebyśmy dobrze wykonali to, co mamy zrobić, czyli oddawali dobre skoki, każdy na swoim najlepszym poziomie. Później wszystko się zsumuje i zobaczymy, jaki to da wynik – mówi w rozmowie z portalem skijumping.pl Stoch.

Rakieta z Zębu wypowiada się zachowawczo, ale rywale i eksperci nie mają wątpliwości: to on jest obecnie zdecydowanym numerem jeden w świecie skoków narciarskich. U bukmacherów za postawioną na jego zwycięstwo złotówkę można zarobić zaledwie kilka groszy. – W tej chwili trudno jest wskazać rywala dla Kamila. Oczywiście zdarzają się różne warunki atmosferyczne, podmuchy wiatru, ale jeśli wszyscy skaczą w tych samych, wówczas Stoch nie ma przeciwnika. Czemu? Po pierwsze – jest niesamowicie silny mentalnie. Po drugie – trener Stefan Horngacher bardzo dobrze ułożył go technicznie. Nie widać nawet chwili zawahania, jest jak maszyna. No i w końcu najważniejsze – Wielka Krokiew to jego skocznia. Jeśli tu nie wygra, będę zaskoczony – przekonuje były trener reprezentacji Polski Fin Hannu Lepistoe na portalu eurosport.onet.pl. – Stoch jest niesamowity. Jak dla mnie to on jest głównym faworytem do wygrania mistrzostw świata – przewiduje wielki rywal Adama Małysza sprzed lat, Niemiec Sven Hannavald.