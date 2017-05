19-22 maja

Piłka nożna

* Nice 1. liga: Wisła Puławy – Pogoń Siedlce, w poniedziałek o godz. 18 na stadionie MOSiR przy ul. Hauke-Bossaka w Puławach.

* III liga, sobota: Motor Lublin – Karpaty Krosno, w sobotę o godz. 18 na Arenie Lublin przy ul. Stadionowej w Lublinie * Podlasie Biała Podlaska – MKS Trzebinia/Siersza, w sobotę o godz. 13 na stadionie przy ul. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej.

* IV liga, sobota: LKS Milanów – Victoria Żmudź (11) * Lublinianka Lublin – Hetman Zamość (14) * Kryształ Werbkowice – Górnik II Łęczna (16) * Kłos Chełm – Polesie Kock (17) * Lewart Lubartów – Chełmianka Chełm (17). Niedziela (wszystkie mecze o godz. 17): Lutnia Piszczac – Unia Hrubieszów * Łada 1945 Biłgoraj – Tomasovia Tomaszów Lubelski * Włodawianka Włodawa – Stal Kraśnik * POM Iskra Piotrowice – Powiślak Końskowola.

* Bialska klasa okręgowa (wszystkie mecze w niedzielę): Niwa Łomazy – ŁKS Łazy (16) * Grom Kąkolewnica – LZS Dobryń (16) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Dąb Dębowa Kłoda (16) * Tytan Wisznice – Orlęta Łuków (16) * Sokół Adamów – Kujawiak Stanin (16) * Dwernicki Stoczek Łukowski – Bizon Jeleniec (16) * Unia Żabików – Orzeł Czemierniki (17).

* Chełmska klasa okręgowa, sobota: Sparta Rejowiec Fabryczny – Vitrum Wola Uhruska (12) * Brat Siennica Nadolna – Start Krasnystaw (16) * Hetman Żółkiewka – Granica Dorohusk (17). Niedziela (wszystkie mecze o godz. 16): Ogniwo Wierzbica – Unia Rejowiec * Spółdzielca Siedliszcze – Ruch Izbica * Frassati Fajsławice – Eko Różanka * Unia Białopole – Tatarn Kraśniczyn.

* Lubelska klasa okręgowa, sobota: Sygnał Lublin – Perła Borzechów (11) * Tur Milejów – Orion Niedrzwica Duża (15). Niedziela: Unia Wilkołaz – Opolanin Opole Lubelskie (15) * KS Góra Puławska – Stal Poniatowa (16) * Stok Zakrzówek – Piaskovia Piaski (16) * GKS Niemce – MKS Ryki (16) * Granit Bychawa – Janowianka Janów Lubelski (16) * Wisła II Puławy – Płomień Trzydnik Duży (18).

* Zamojska klasa okręgowa, sobota: Korona Łaszczów – Roztocze Szczebrzeszyn (16) * Cosmos Józefów – Pogoń 96 Łaszczówka (16) * Olimpia Miączyn – Włókniarz Frampol (16) * Orion Dereźnia – Olender Sól (17) * Victoria Łukowa/Chmielek – Sparta Wożuczyn (17). Niedziela: Sokół Zwierzyniec – Omega Stary Zamość (16) * Huczwa Tyszowce – Potok Sitno (16) * Grom Różaniec – Igros Krasnobród (17).

* Ekstraliga kobiet, niedziela (oba mecze o godz. 13): Górnik Łęczna – Czarni Sosnowiec * AZS PSW Biała Podlaska – GOSiR Piaseczno.

* IX Turniej Piłki Nożnej – „Lublin – wszystko od siebie mogę ci dać”, w sobotę od godz. 11 na Orliku przy ul. Jagiełły w Lublinie.

* Wiosenny Puchar Lublina, w sobotę od godz. 19 na Orliku przy ul. Rycerskiej, w niedzielę od godz. 19 na Orliku przy Al. Racławickich i poniedziałek o godz. 18 na Orliku przy Al. Racławickich w Lublinie.

Piłka ręczna

* Finał PGNiG Pucharu Polski kobiet: Metraco Zagłębie Lubin – KRAM Start Elbląg, w sobotę o godz. 17.45 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

* Finał PGNiG Superligi mężczyzn: Vive Tauron Kielce – Orlen Wisła Płock, w niedzielę o godz. 18.45 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

* II liga mężczyzn: AZS UMCS Lublin – SPR ROiKS Radzymin, w sobotę o godz. 14 w hali Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej w Lublinie.

Koszykówka

* II liga mężczyzn: AZS UMCS Lublin – KK Warszawa, w sobotę o godz. 19 w hali MOSiR im. Zdzisława Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Pływanie

* Główne Mistrzostwa Polski seniorów, od piątku do niedzieli na pływalni Aqua Lublin przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. Eliminacje zaczynają się codziennie o godz. 9. Finały w piątek i sobotę o godz. 17, a w niedzielę o godz. 16. Wstęp na zawdy jest bezpłatny.

Rugby

* Ekstraliga: KS Budowlani Lublin – Master Pharm Budowlani SA Łódź, w sobotę o godz. 14 na boisku przy ul. Krasińskiego w Lublinie.

Judo

* Zawody z okazji 700-lecia miasta Lublin, w niedzielę od godz. 11.30 w hali Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza 22 w Lublinie. Udział w zawodach: zaproszone reprezentacje klubowe z

Tenis ziemny

* Półfinał Akademickich Mistrzostw Polski, od piątku do niedzieli na kortach przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. W piątek zawody będą rozgrywane w godz. 13-22, w sobotę od 9 do 22, a w niedzielę od 9 do 13.

Żużel

* II liga: Speed Car Motor Lublin – GTM Start Gniezno, w niedzielę o godz. 18.30 na stadionie MOSiR przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.