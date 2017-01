27-29 stycznia

Piłka nożna

* Mecze sparingowe, sobota: Chełmianka Chełm – Motor Lublin juniorzy (o godz. 10, na bocznym boisku Areny Lublin przy ul. Stadionowej) * Tomasovia Tomaszów Lubelski – Victoria Żmudź (10, na boisku w Lubyczy Królewskiej) * Hetman Zamość – Siarka Tarnobrzeg (12, na boisku w Zamościu) * Lublinianka – Stal Kraśnik (12, na bocznym boisku Areny Lublin przy ul. Stadionowej) * Lewart Lubartów – Proch Pionki (13, na bocznym boisku MOSiR przy ul. Hauke-Bossaka w Puławach) * POM Iskra Piotrowice – Stal Poniatowa (15, na boisku przy ul. Poturzyńskiej w Lublinie) * Wisła Puławy – Stal Stalowa Wola (17, na bocznym boisku MOSiR przy ul. Hauke-Bossaka w Puławach). Niedziela: Łada 1945 Biłgoraj – Roztocze Szczebrzeszyn (12, na boisku w Zamościu) * Kryształ Werbkowice – Grom Różaniec (14, na boisku w Zamościu).

* Halowy Turniej „700 lat Lublina Moje miasto na zawsze”, w sobotę o godz. 10 w sali Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły 52 w Lublinie.

* Akademickie Mistrzostwa Polski w futsalu mężczyzn – półfinały, w piątek od godz. 9, w sobotę i niedzielę od godz. 8 w halach: Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 31 oraz Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzycka 36 b w Lublinie. Ćwierćfinały zostaną rozegrane w sobotę o godz. 15.30 (hala UP). Półfinały zaplanowano na niedzielę (godz. 8, hala UP), a mecze o trzecie i pierwsze miejsce rozpoczną się odpowiednio o 12.30 i 14 także w hali UP.

Koszykówka

* Polska Liga Koszykówki mężczyzn: TBV Start Lublin – King Szczecin, w niedzielę o godz. 18 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8.

Piłka ręczna

* Superliga piłkarek ręcznych: MKS Selgros Lublin – Piotrcovia Piotrków Trybunalski, w sobotę o godz. 18 w hali Globus przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie.

Siatkówka

* II liga kobiet: AZS UMCS Lublin – MKS SAN-Pajda Jarosław, w sobotę o godz. 14 w hali Centrum Kultury Fizycznej UMCS przy ul. Langiewicza w Lublinie.

* II liga mężczyzn: Avia Świdnik – SKPS Dunajec Nowy Sącz, w sobotę w hali Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Armii Krajowej 3 w Świdniku * UKS IFLO Zakład Karny Biała Podlaska – BAS Białystok, w sobotę o godz. 18 w hali IV LO im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej.

Boks

* Czwarty Turniej Lubelszczyzny, w sobotę i niedzielę w hali VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Mickiewicza 36 w Lublinie. Program zawodów, sobota: badania lekarskie i waga zawodników (11.30) * konferencja techniczna i losowanie par (12.30) * uroczyste otwarcie turnieju i walki bokserskie (16). Niedziela: badania lekarskie i waga zawodników (8) * walki finałowe (11) * wręczenie nagród i uroczyste zakończenie zawodów (14).

Tenis stołowy

* I turniej Grand Prix LZS 2017, w sobotę od godz. 9.30 (seniorzy zaczynają rywalizację o godz. 11) w sali Gimnazjum w Łopienniku Górnym.

* Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Weteranów, w sobotę od godz. 9 w hali sportowej ZS nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 8 w Tomaszowie Lubelskim.