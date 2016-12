Start odpoczywał najkrócej. Już w środę mecz z Rosą

Lubelscy koszykarze ponownie wybiegną na parkiet już w środę 28 grudnia. Mecz z Rosą Radom w hali Globus rozpocznie się o godzinie 18. Od kilku dni kibice mogą już kupować bilety na spotkanie z aktualnym wicemistrzem Polski.

W środę przed świętami radomianie rozegrali ostatni w tym roku mecz w Lidze Mistrzów. Ich wyjazdowym przeciwnikiem był EWE Baskets Oldenburg. Wyprawa do Niemiec zakończyła się porażką 71:83 i była to piąta z rzędu, a w sumie siódma przegrana Rosy w LM. Tym samym środowi rywale TBV Startu zajmują siódmą pozycję w grupie C. Przed lublinianami otwiera się zatem szansa na podjęcie walki o drugie zwycięstwo w sezonie. Pierwsze zaliczyli 1 grudnia w starciu u siebie z Polpharmą Starogard Gdański (100:99).

Z kolei dopiero 14 stycznia zobaczymy w akcji nasze panie w Basket Lidze Kobiet. Koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin zmierzą się na wyjeździe ze 1KS Ślęzą Wrocław. Przed świętami, w ramach 13. kolejki, lublinianki gościły na swoim parkiecie mistrzynie Polski Wisłę Can-Pack Kraków. Niestety, nie było powtórki z pierwszego meczu obu drużyn i to krakowianki zwyciężyły 51:46.

Znacznie wcześniej, bo już w sobotę 7 stycznia swój czas rezerwować mogą kibice MKS Selgros Lublin. Tego dnia, po ponad miesięcznej przerwie związanej z mistrzostwami Europy w Szwecji, powrócą do rywalizacji w PGNiG Superlidze mistrzynie Polski. Ich przeciwnikiem będzie Olimpia-Beskid Nowy Sącz. Spotkanie w hali Globus rozpocznie się o godzinie 18.

Dłuższą przerwę będą mieć za to piłkarze ręczni Azotów Puławy. Ci do gry o ligowe punkty powrócą dopiero 8 lutego, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Wolne w PGNiG Superlidze związane jest z zaplanowanymi na styczeń finałami mistrzostw świata we Francji (11-29 stycznia). Swój pierwszy mecz Polacy rozegrają 12 stycznia z Norwegią. W zgrupowaniu reprezentacji uczestniczą trzej zawodnicy Azotów: rozgrywający Rafał Przybylski i Krzysztof Łyżwa oraz skrzydłowy Przemysław Krajewski.

7 stycznia powrócą do walki o pozostanie w ekstraklasie tenisistki stołowe AZS UMCS OPTIMA Lublin. Ich wyjazdowym rywalem będzie KU AZS UE Wrocław. W pierwszym meczu w Lublinie górą były wrocławianki (3:1). 10 grudnia lubelskie akademiczki wygrały bardzo ważne spotkanie z MKS Jedynką Łódź 3:2, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

W pierwszy weekend stycznia rozgrywki wznowią II-ligowi siatkarze LKPS Politechniki Pszczółki Lublin, Avii Świdnik, Huraganu Międzyrzec Podlaski i UKS IFLO Zakład Karny Biała Podlaska. Z kolei 14 stycznia to samo uczynią II-ligowe siatkarki AZS UMCS Lublin i Tomasovii Tomaszów Lubelski.