Stok Zakrzówek – GKS Niemce 0:0, pozostałe wyniki 5 kolejki lubelskiej okręgówki

Zawodnicy z Niemiec dobrym początkiem sezonu rozbudzili apetyty u swoich kibiców. Wydawało się więc, że beniaminek będzie łatwym kąskiem dla rozpędzonego lidera. Stok nieźle zaczął rozgrywki, ale później grał w kratkę. Dodatkowo, mecz na prośbę ekipy z Zakrzówka został przeniesiony do Niemiec. Wszystko więc przemawiało za GKS.

Stok jednak przez cały mecz bardzo mądrze się bronił, czasami nawet w dziewięciu. Tymczasem zawodnicy Stańca bili głową w mur. Zbyt mało było akcji oskrzydlających, a piłkarze lidera nie wykazywali się kreatywnością w środku pola. – Cóż, jeżeli nie można wygrać meczu, to trzeba go chociaż zremisować. Nam się to udało, chociaż nie ukrywam, że liczyliśmy na dużo więcej. Po serii dobrych występów przyszedł wreszcie gorszy dzień. Rywale byli ustawieni bardzo defensywnie, ale trzeba im przyznać, że bronili się z głową. Kiedy tylko mogli, starali się groźnie kontratakować – tłumaczy Mirosław Staniec.

Jego podopiecznych czeka teraz prawdziwa weryfikacja formy, bo w najbliższych kolejkach Niemce zagrają m.in. ze Stalą Poniatowa i Piaskovią Piaski, a więc ekipami zapowiadającymi przed sezonem walkę o awans do czwartej ligi.

Stok Zakrzówek – GKS Niemce 0:0

Stok: Kozłowski – Korba (80 Pikula), Bojanowski, Bartnik, Mierzwa, Kozik (80 Sagan), Taczalski, Gałkowski, Michalski, M. Zdybel (46 S. Zdybel), Lipiec (89 Daniel).

Niemce: Boguta – Bekier, Ł. Snopkowski, Olek, Nalepa (65 Stefaniak), Kamiński, Bogusław, Latek, Szkutnik, Łoś (83 Nowak), Jarosz (70 Duda).

Sędziował: Bocheńczyk. Widzów: 200.

Pozostałe wyniki

Piaskovia Piaski – Granit Bychawa 1:1 (1:0)

Bramki: Bomba (38) – Pietraś (90+4).

Piaskovia: A. Pałka (50 Błaszczak), Bomba, Czarnecki, Harkavka (90+1 K. Pałka), Olender, Słowik (73 Belcarz), Sowiński, Strug, T. Szklarz, Szyndler (60 Wargol), M. Ziętek.

Granit: Zawiślak – Gajur (78 Szacoń), T. Flis, Tylus (46 J. Stępień), Walęciuk, Dudkiewicz, Olesiński, Sobkowicz, Lis, Strug (87 Wiater), Pietraś.

Żółte kartki: Wargol, Olender, K. Pałka, Czarnecki – Sobkowicz, Olesiński, Stępień. Sędziował: Kamil Szczołko. Widzów: 100.

Perła Borzechów – Janowianka Janów Lubelski 1:2 (1:0)

Bramki: Lis (40) – Szczecki (50), Gąbka (90+1).

Perła: Radzewicz – D. Trzeciak, M. Trzeciak (60 Mitura) , R. Paszkowski (68 Gierowski), Suski, Lis, R. Poleszak (80 Pawełczak), Bicki, Skiba, H. Poleszak, Wójcik.

Janowianka: Pisarski – B. Wojtan (60 Miś), Sadowski, Drewniak, Kaproń, Chmiel, Szczecki, Sobótka (70 Golec), J. Wojtan (60 A. Wojtan), Widz, Gąbka (90+2 Liepejza).

Żółte kartki: Bicki, Suski, M. Trzeciak, Lis – Szczecki. Sędziował: Różyński. Widzów: 50

Tur Milejów – KS Góra Puławska 3:2 (3:2)

Bramki: Pietraś (3), Rembiesa (20), Tyszczuk (30) – Grykałowski (19, 40).

Tur: Sowa – Dubicki, Budzyński, Osiecki, Roczon, Rembiesa, Stasicki, Tyszczuk (70 Zarzeczny), Ł. Kozak, Pietraś, Słomka (66 Mirosław).

Góra Puławska: Szewczyk – Czerski, Trochym, Kurpiński, Bełczyk, Chrzanowski (75 Jary), Koza, Szczypa, Grykałowski, Czekaj (40 Szymajda), Mrozek (67 Szymański), .

Żółte kartki: Osiecki, Dubicki – Czerski, Chrzanowski. Czerwona kartka: Osiecki (88 min za dwie żółte) Sędziował: Ciupek. Widzów: 350.

Stal Poniatowa – Wisła II Puławy 2:4 (1:1)

Bramki: Czarnecki (15), Gąsiorowski (51 z karnego) – Patora (2, 65), Sedlewski (47, 89).

Stal: Chrześcian – Charmast, Węgorowski, Frączek, Kruk (70 Samołyk), Wawer (65 Wyroślak), Radziejewski, Miazga, Parada (65 Pikuła), Czarnecki, Gąsiorowski.

Wisła II: Maik – Jakóbczyk, Sekuła, Dębowski, Tetych, Słotwicki (46 Dudkowski), Brzecki (70 Sadura), Szczotka (46 Sedlecki), Płonowski, Kusal (60 Dębiec), Patora.

Żółte kartki: Patora, Sedlewski. Sędziował: K. Bancerz. Widzów: 200.

Orion Niedrzwica – Płomień Trzydnik Duży 5:0 (3:0)

Bramki: Bielak (20, 27), Żarnowski (40), Rup (65), Wojciechowski (80).

Orion: Ciołek – Kołtun, Rup, Duda, Wiśniewski, Wierzchowski (75 Wojcciechowski), Żarnowski, Miazga (65 Szymuś), Dziwulski (70 Kępa), Bielak, Poleszak (60 Matys).

Płomień: Ryćko – Bieńko, Gorczyca, Pajor (55 Ożóg), Żerdecki, Pokwapisz, Porzuc, Nowak, Fiut, Żak, Pastucha.

Żółte kartki: Ożóg, Żerdecki. Czerwona kartka: Pastucha (58 min za faul). Sędziował: Kukuryk. Widzów: 100.

Opolanin Opole Lubelskie – MKS Ruch Ryki 1:2 (1:1)

Bramki: Rak (21) – Siwek (45), Bułhak (49).

Opolanin: Jakóbczyk – Bąska (51 Gasiński), Bakalarz, Górniak, Nowak, Szafrański, Korycki, Fliszkiewicz, P. Dajos, Stalęga, Rak.

Ruch: Kałaska – Osojca (80 Zdunek), Przybysz, Prządka, Leonarcik, Komosa (81 Łukasik), Cieślak, Wasilewski, Bułhak (62 Darnia), Siwek (85 Mateńka), W. Kępka.

Żółte kartki: Górniak – W. Kępka, Maeńka, Komosa. Czerwona kartka: Górski (90 min za dwie żółte) Sędziował: Chmielik. Widzów: 600.