Szansa na dofinansowanie dla klubów sportowych. Rusza II edycja programu „Klub”

Program „Klub” ma na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację Programu w 2017 roku przeznaczyło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 30 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie klubów na terenie całej Polski, które działają przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia oraz prowadzą szkolenia sportowe skierowane do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Szczegółowych informacji udziela Pan Ludwik Sikora Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Organizacji Pozarządowych, pod numerem telefonu 695-466-774. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu z podaniem nazwy klubu i liczby uczestników należy kierować na adres e-mail: lsikora@lublin.uw.gov.pl.