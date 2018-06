TBV Start Lublin organizuje Camp dla młodzieży

Organizatorzy zachęcają chętnych zawodników do naboru do zespołu kadetów. Najlepsi będą mieli okazję reprezentować klub w rozgrywkach młodzieżowej Euroligi (European Youth Basketball League) U16 i U18. Zawodnikom zamiejscowym, którzy zakwalifikują się do drużyny, klub oferuje wsparcie w zakresie wyboru ścieżki edukacji oraz pomoc w zakwaterowaniu.

W sobotę, 23 czerwca, odbędzie się IX edycja Mistrzostw Lublina w Streetball’u – Nocne Granie. Zawody zaplanowano na parkingu stadionu Arena Lublin. Mecze będą rozgrywane na czterech autonomicznych boiskach wytyczonych na placu. Zawodników czeka rywalizacja na jeden kosz w formule 3x3. Kwalifikacje do udziału w zawodach będą przeprowadzone w otwartej formule. Zespoły biorące udział w rozgrywkach mają dowolność w dobrze graczy pod względem płci i wieku.

Udział w turnieju jest bezpłatny, a ilość ekip nieograniczona. Jedynym warunkiem uczestnictwa w zawodach będzie rejestracja zespołu poprzez wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres streetball@lzkosz.com.pl lub na miejscu w Biurze Zawodów, które będzie czynne od godziny 18. Dla zawodników przewidziane są nagrody rzeczowe, które zostaną ufundowane przez Partnerów wydarzenia. Po zakończeniu głównej części imprezy, przeprowadzone zostaną konkurs rzutów za 3 punkty oraz konkurs wsadów. Komunikat, regulamin, zgłoszenie oraz oświadczenie dla osób niepełnoletnich dostępne na stronie www.lzkosz.com.pl.

W dniach 23-24 czerwca na parkingu Areny Lublin zaplanowano również turniej 3x3 QUEST. Imprezy tego cyklu mają na celu wyłonić najlepszą drużynę w koszykówce 3x3 w kategoriach OPEN mężczyzn i kobiet w naszym kraju. Panowie będą rywalizować w sobotę, natomiast kategoria OPEN kobiet oraz pozostałe kategorie w niedzielę. Wpisowe to 60 zł. Koszykówka 3x3 staje się coraz bardziej popularna na całym świecie, także w Polsce. Ta odmiana dyscypliny jest jej powrotem do korzeni, czyli do rozgrywek ulicznych. W Lublinie zaplanowano jeden z turniejów kwalifikacyjnych w drodze do finału, który pod koniec lipca zostanie rozegrany w Katowicach. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (m.in. 1500 zł w gotówce, zegarki Festina, kosmetyki Ziaja). Dodatkowo, w kategorii OPEN mężczyzn nagrodą jest wyjazd na FIBA 3x3 World Tour do czeskiej Pragi.