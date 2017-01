TBV Start Lublin podejmie w niedzielę King Szczecin

Amerykanin był kluczową postacią czerwono-czarnych. Zagrał w 16 spotkaniach i szybko zyskał status gwiazdy całych rozgrywek. W poprzednim tygodniu otrzymał jednak ofertę z francuskiego JDA Dijon i postanowił zrobić wszystko, żeby zmienić otoczenie. Zagrał jeszcze w istotnym dla lubelskiej ekipy starciu z Siarką Tarnobrzeg. Tam jednak po 99 sek. zgłosił uraz i opuścił parkiet. TBV Start pozbawiony swojego lidera przegrał 83:86. Peterson dopiął swego i zdołał rozwiązać kontrakt z lubelskim zespołem. Już we wtorkowy wieczór trenował z nowymi kolegami w Dijon i ma wystąpić w piątkowym meczu 1/8 finału Pucharu Francji z Paris-Levallois.

TBV Start musi teraz pilnie znaleźć nowego centra. Klub ma na to środki, bo Peterson musiał wykupić swój kontrakt. W poszukiwania zaangażowane jest wiele osób, w tym Stefan Balmazović oraz agencja reprezentująca Douga Wigginsa. Przesądzone jest, że będzie to zawodnik zagraniczny, bowiem obecnie na rynku nie ma wolnych wartościowych podkoszowych z polskim obywatelstwem. Klub czyni wszelkie starania, aby zdążyć z transferem przed niedzielnym meczem z King Szczecin. Może to być jednak bardzo trudne. Nawet jeżeli to się uda, to wkomponowanie go do drużyny zajmie kilka dni. David Dedek musi więc przygotować opcję rezerwową.

Na pewno wiele minut otrzyma Jarosław Trojan. 23-latek w obecnym sezonie znacznie obniżył loty – zdobywa znacznie mniej punktów (3,4 pkt), a także jest dużo mniej aktywny w walce na tablicach. Dedek nie ma jednak wyboru i musi dać Trojanowi szansę w meczu z King Szczecin. Kto oprócz niego zagra pod koszem? Prawdopodobnie ktoś z trójki Paweł Kowalski, Łukasz Bonarek, Bartosz Ciechociński. Być może częściej w tym obszarze boiska będzie pojawiał się również Stefan Balmazović.

King z pewnością będzie próbował wykorzystać problemy TBV Startu i przenieść grę w okolice pola 3 sekund. Taylor Brown i Zach Robbins to wybitni specjaliści w walce na tablicach, dlatego TBV Start czeka ciężka przeprawa. Widać to było zresztą już w pierwszej rundzie, kiedy King wygrał 93:88. Brown zdobył wówczas 15 pkt, a Robbins 16 pkt.

Dąbrowa Górnicza przyjedzie później

Planowany na środę mecz TBV Startu Lublin z MKS Dąbrowa Górnicza został przełożony na 28 marca. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.

Ferie z koszykówką

Wczoraj gracze TBV Startu odwiedzili młodzież biorącą udział w akcji „Zima w mieście” Otwarty trening odbył się w Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie, a brało w nim udział kilkadziesiąt dzieci.