TBV Start Lublin uruchomił dzisiaj sprzedaż biletów na pierwsze spotkanie nowego sezonu

Spotkanie zaplanowano na piątek, 28 października, o godz. 18. Bilety są już w sprzedaży. Od 20 października można kupować je za pośrednictwem internetu, dzisiaj ruszyła sprzedaż stacjonarna.

Bilety normalne są w cenie 15 zł, ulgowe – 10 zł. Nabyć je można za pomocą strony www.ticketik.pl (link: BILETY), wybierając od razu dogodne dla siebie miejsce (pod warunkiem, że nikt go wcześniej nie zarezerwował, wykupując karnet).

Wciąż trwa także sprzedaż wspomnianych karnetów (pod tym adresem: KARNETY). Wczoraj uruchono sprzedaż stacjonarną biletów w siedzibie klubu przy ul. Montażowej 16 (dni powszednie, w godz. 9-15). Od dzisiaj natomiast wejściówki będzie można nabyć w kasach hali Globus. Poniżej prezentujemy harmonogram sprzedaży: środa – kasa nr 1, godz. 14-18; czwartek – kasa nr 1, godz. 14-18; piątek, dzień meczu – od godz. 15.

Z okazji inauguracji nowego TBV Start serdecznie zaprasza na spotkanie z Energą Czarnymi zasłużonych byłych zawodników oraz trenerów MKS Start S.A Lublin. Goście będą bardzo mile widziani, a na spotkanie mogą wejść nieodpłatnie. Jedyne, co muszą zrobić, to zgłosić się do klubu w godzinach jego pracy (8-16, ul. Montażowa 16) lub zadzwonić pod numer 81 524-45-10.