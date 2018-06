TFL 14 Akpol Night w Kraśniku. Szymajda kontra Lopes

Federacja Thunderstrike Fight League ma na swoim koncie już 13 wielkich gal, które odbyły się w całej Polsce. Ostatnia, TFL 13 „NOXY NIGHT”, w hali Globus była obserwowana na żywo przez około 3,5 tys. widzów. W sobotę TFL po raz czwarty zawita do Kraśnika.

Trzy punkty podparcia

Wprawdzie hala im. Arkadiusza Gołasia jest znacznie mniejsza niż Globus, to jednak gale w tym miejscu mają zawsze wyjątkowy klimat. Tak było między innymi 1 kwietnia 2017 roku, kiedy Michał Oleksiejczuk pokonał w Kraśniku Charlesa Andrade i utorował sobie drogę do UFC.

W sobotę gwiazdą wieczoru będzie Hubert Szymajda. Popularny „Małpa” otrzymał w ten sposób okazję do rehabilitacji za porażkę z Guilherme Cadeną Martinsem podczas gali TFL 13. Świdniczanin został wówczas zdyskwalifikowany za złamanie zasady trzech punktów podparcia. Szymajda trafił bowiem Brazylijczyka w momencie, kiedy ten w trzech miejscach jednocześnie dotykał podłoża.

- Przyznaję się, popełniłem błąd. Zawsze staram się grać fair, ale w tej sytuacji zadziałał odruch bezwarunkowy. To był czysty przypadek. Rywal zanurkował bardzo nisko, co jest zresztą dla niego charakterystyczne - mówił Hubert Szymajda.

Wytrzymać presję

Od razu po ogłoszeniu werdyktu przez sędziów Szymajda zapowiadał, że pragnie rewanżu. TFL uznało jednak, że czerwiec to jeszcze zbyt wczesny termin na konfrontację obu fighterów. Najpierw Szymajda musi udowodnić swoją wartość podczas konfrontacji z Maikonem „Chocolade” Lopesem. Brazylijczyk wywodzi się z tej samej grupy co Cadena Martins, chociaż jest od niego dużo mniej doświadczony.

Do tej pory do zawodowej klatki wchodził jedynie 2 razy. Najpierw przegrał w Porto z Luisem Ceronem, a później pokonał w Bilbao Eneko Crespo. - Zamierzam dać dobre show w Polsce. Jestem w ciągłym treningu, a o Hubercie wiem wszystko. Pokonam go i będzie musiał zapomnieć o rewanżowej walce o pas TFL - zapowiada Lopes.

- Hubert musi przede wszystkim wytrzymać presję. Sam jestem ciekawy jak sobie z nią poradzi. Chocolade to charyzmatyczny zawodnik, widziałem kilka jego walk. To prawdziwy showman. Kibice dostaną świetną rozrywkę i sporą dawkę emocji. Dodatkowym utrudnieniem będzie fakt, że w narożniku Brazylijczyka będzie stał Cadena Martins, który pokonał Szymajdę w Lublinie - mówi Jacek Sarna, organizator gali.

- Nie czuję na sobie żadnej presji. Skupiam się tylko na sobie. Plan na tę walkę jest prosty. Chcę zachować zimną głowę i trochę pokalkulować w klatce. Spróbuję kilku wymian stójkowych, bo chcę zobaczyć co rywal prezentuje w tej pozycji - zapowiada Szymajda.

Norweska sekcja

Hubert Szymajda będzie w Kraśniku starał się udowodnić, że powoli wraca do swojej dawnej dyspozycji sprzed blisko trzyletniej przerwy. Tak długą przerwę świdniczanin zafundował sobie zupełnie z własnej woli. - Musiałem zawiesić swoją karierę, ponieważ brakowało mi sponsorów. Pojechałem do Norwegii, gdzie pracowałem w fabryce ryb. Prowadziłem również zajęcia w lokalnej sekcji MMA. Miałem pod opieką głównie imigrantów z Europy Wschodniej. Norwegowie nie garną się do MMA. Jeżeli jednak się zdecydują, to starają się to robić w bardzo profesjonalny sposób - wspomina Szymajda.