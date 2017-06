TKKF Team wygrał VIII Otwarte Mistrzostwa Lublina w streetballu

Ta impreza okazała się olbrzymim sukcesem. Przede wszystkim świetnie dobrano miejsce do rozgrywania zawodów. Plac przed CSK zapewnił, że zmagania najlepszych specjalistów od koszykówki ulicznej śledziła spora liczba fanów. – Koszykówka wychodzi do ludzi – cieszył się Arkadiusz Pelczar, prezes TBV Startu Lublin, jednego ze współorganizatorów imprezy. – Te zadowolone twarze uczestników pokazują, że warto organizować takie imprezy. Uważam, że specjaliści od koszykówki ulicznej powinni mieć więcej okazji do zaprezentowania swoich umiejętności – dodał Marcin Bielski z Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie.

Cieszy również spora liczba młodych zawodników, którzy prezentowali naprawdę wysoki poziom. W końcowej rozgrywce o prym walczyły jednak doświadczone drużyny. W finale kategorii Open spotkał się lubelski TKKF Team oraz puławski Richmond. Faworytem była ekipa TKKF, w której znajdowali się gracze amatorskiego Ekbudu Maciej Jeżyna i Rafał Duda. Uzupełniał ich Michał Okupny z No To Co. TKKF miał również sporą przewagę fizyczną i to właśnie ona zadecydowała o tym, że tytuł przypadł ekipie z Lublina. TKKF wygrał 11:7, a ostatnie punkty pięknym rzutem z dystansu zdobył Jeżyna. Trzecie miejsce zajęła inna drużyna z Puław – Żywe Kultury Bakterii. – Złoty medal jest dla nas olbrzymim sukcesem. Richmond w finale zawiesił nam wysoko poprzeczkę. Moi koledzy wykonali jednak świetną robotę w strefie podkoszowej. Moja „trójka” na zakończenie? Udało się – przyznał skromnie Maciej Jeżyna.

Warto wspomnieć również o znakomitym konkursie wsadów. Zwyciężył Damian Harsze. Znany dunker z Błażowej pokazał niebotyczny poziom, a w finałowym wsadzie przeskoczył nad dwoma osobami. W konkursie rzutów za trzy punkty najlepszy był Karol Szewczyk. (kk)

Ćwierćfinały: Kawalerzy Orderu Czarnej Wiśni – Richmond 4:10 * Alpaca-AlfaChem – TKKF Team 4:7 * No i Hoj – Orlando Lakers 5:8 * Monohydrant – Żywe Kultury Bakterii 7:8. Półfinały: Richmond – Żywe Kultury Bakterii 7:6 * TKKF Team – Orlando Lakers 8:4. Mecz o 3 miejsce: Żywe Kultury Bakterii – Orlando Lakers 8:7. Finał: TKKF Team – Richmond 11:7.

