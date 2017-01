Tomasovia gromi w pierwszym sparingu

Zgodnie z zapowiedziami w bramce drużyny trenera Sadowskiego wystąpił wreszcie Łukasz Bartoszyk, który stracił rundę wiosenną poprzednich rozgrywek i jesienną tego sezonu z powodu kontuzji kolana. – Wszystko jest już dobrze ze zdrowiem Łukasza, to powinno być dla nas bardzo duże wzmocnienie – mówi szkoleniowiec niebiesko-białych.

Bohaterem pierwszej połowy był Zawiślak, który w około kwadrans zapisał na swoim koncie trzy bramki. Po przerwie w ślady kolegi poszedł Kłos, który do skompletowania hat-tricka potrzebował ciut więcej czasu, około 20 minut. Victoria dotarła na mecz w mocno okrojonym składzie i nie miała za wiele do powiedzenia. Ireneusz Baran i spółka całkowicie zdominowali rywala i mogli strzelić więcej goli.

– To było bardzo dobre podsumowanie obozu i ciężkiej pracy, jaką wykonaliśmy. Dodatkowo całkiem niezły prognostyk – cieszy się popularny „Sadek”. Szkoleniowiec niebiesko-białych przyznał, że w jego drużynie na wiosnę nie zobaczymy ostatecznie Piotra Jońca. – Zrezygnował z gry u nas. Na pewno będzie za to Marcin Żurawski. Czy ktoś jeszcze dołączy do zespołu? Nie zanosi się, żeby ktoś odchodził, więc nie potrzebujemy kolejnych graczy.

Kolejna dobra wiadomość, to pozostanie w Tomaszowie Lubelskim Przemysława Orzechowskiego. Nastolatek byłby mile widziany w Radomiaku, czy Stali Rzeszów, ale przez najbliższe pół roku nie powinien zmienić klubu. – Mamy sporo zdolnej młodzieży. Są przecież: Damian Szuta, Damian Misztal, Paweł Piątkowski, a do składu dobija się także Kasper Nastałek. W tej sytuacji zgodzimy się na wypożyczenie Wojtka Gębborysa do Radzynia Podlaskiego. Niech spróbuje swoich sił w wyższej lidze, to powinno mu pomóc w rozwoju – dodaje trener Sadowski.

Tomasovia Tomaszów Lubelski – Victoria Żmudź 6:0 (3:0)

Bramki: Zawiślak 3, Kłos 3.

Tomasovia: Bartoszy – Piątkowski, Smoła, Karwan, Skiba, zawodnik testowany, Staszczak, Szuta, Baran, Orzechowski, Zawiślak oraz Maksymiak, Krosman, Karólak, Kłos.

Victoria: Wasyniuk – Brodalski, Pogorzelec, Grądzki, Tywoniuk, Misztal, Kasprzycki, Sawa i trzech testowanych zawodników oraz Okoń, Szymczuk i jeden testowany zawodnik.