Transferowa niespodzianka MKS Selgros Lublin

Gabriela Besen to kolejny, nowy nabytek MKS Selgros. Bramkarka dołączy do klubu z Lublina w lipcu (fot. MATERIAŁY MKS SELGROS)

W czwartek do gry wracają zawodniczki MKS Selgros. Rywalem w ramach półfinału Pucharu Polski będzie Start Elbląg. Działacze klubu z Lublina postarali się także o kolejne wzmocnienie drużyny. Od przyszłego sezonu bramkarką mistrzyń Polski będzie Chorwatka Gabriela Besen

Po krótkiej przerwie na mecze reprezentacji podopieczne trenera Nevena Hrupca w czwartek w Elblągu rozegrają pierwsze spotkanie półfinałowe Pucharu Polski. Rewanż w Lublinie zaplanowano na środę, 29 marca. W międzyczasie trzeba będzie jeszcze wybrać się do Gdańska na mecz ligowy z tamtejszym AZS Łączpol AWFiS (najbliższa sobota).

Na szczęście w dobrej formie ze zgrupowania kadry wróciła Joanna Drabik, która narzekała ostatnio na zdrowie. – Kolano mnie nie boli, nie puchnie, trenuję i gram na maksa. Podkreślam, że cały czas świetnie dba o mnie cały sztab – wyjaśnia na klubowym portalu obrotowa MKS Selgros.

Klub z Lublina nie przestaje się zbroić na kolejny sezon. Przypomnijmy, że wcześniej umowę na trzy lata podpisała już reprezentantka Polski Kinga Achruk. Teraz pewne jest dołączenie do zespołu trenera Hrupca także nowej bramkarki. Besen ma 22 lata i regularnie występuje w swojej reprezentacji. Ostatnio uczestniczyła również w mistrzostwach Europy, które zostały rozegrane w Szwecji.

Najnowszy nabytek mistrzyń Polski mierzy 180 cm wzrostu. Chorwatka przeszła przez wszystkie szczeble kadry swojego kraju, a ostatnio była numerem jeden między słupkami pierwszej reprezentacji. Zresztą debiutowała w niej jeszcze przed 20 urodzinami.

– Neven Hrupec, który prowadził mnie w zespołach juniorskich opowiadał mi wiele dobrego o Lublinie, o ambicjach klubu i jego pięknej historii. Uważam trenera za wielkiego fachowca i wspaniałą postać, dlatego cieszę się ogromnie na myśl o tym transferze – wyjaśnia Gabriela Besen cytowana przez klubowy portal MKS Selgros. – Liczy się dla mnie mój rozwój sportowy w nowym otoczeniu, wartościowe treningi pod okiem osób, które znam i którym ufam. Do Lublina przyjadę w lipcu, ale chcę już teraz zacząć się uczyć polskiego, by lepiej wprowadzić do nowego zespołu – dodaje bramkarka, która od siódmego roku życia reprezentuje klub ZRK Sesvete.