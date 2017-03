Trwają zapisy do ultramaratonu kolarskiego „Piękny Wschód”

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, bo zawody których organizatorem jest Parczewska Grupa Rowerowa po raz pierwszy w swojej historii zostały wpisane do kalendarza Pucharu Świata w maratonach kolarskich organizacji UMCA. Jest to również kwalifikacja do prestiżowego ultramaratonu Bałtyk-Bieszczady.

Zawodnicy do wyboru mają dwie trasy o długości 286 km i 510 km. Wiodą one przez województwo lubelskie, a punkty kontrolne są zaplanowane w Żółkiewce, Józefowie, Horyńcu-Zdrój, Tyszowcach, Hrubieszowie, Wierzbicy-Osadzie i Wojsławicach. Dla krótszej trasy limit czasu to 16 godzin, a dla dłuższej to aż 30 godzin.

– Nie ma tutaj pierwszego i ostatniego miejsca. Każdy jest zwycięzcą i otrzymuje taki sam medal imienny oraz certyfikat, który może okazać w innych zawodach – mówi Włodzimierz Oberda, organizator imprezy.

W ultramaratonie Piękny Wschód może wystartować każdy kto ukończył 21 lat. Wpisowe wynosi 190 lub 240 zł. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.lubelskavuelta.pl.