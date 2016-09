Trzecie miejsce siatkarzy Avii Świdnik w Międzynarowodym turnieju "Otwarcie Sezonu"

Dla „żółto-niebieskich” dwudniowy turniej był pierwszym sprawdzianem formy. I dlatego inauguracyjne spotkanie z KKS Kozienice zostało przegrane przez gospodarzy w trzech setach. – Gdyby nie własne błędy i brak zgrania spokojnie wygralibyśmy z beniaminkiem naszej grupy II ligi – mówił po końcowym gwizdku Roman Lis, prezes Avii.

W wyjściowej szóstce trener Piotr Maj postawił na Bartłomieja Misztala, Marcina Kurka, Szymona Mańkowskiego, Wojciecha Wojtachnio, Rafała Marca, Wojciecha Gajosza i Jakuba Sadowskiego na pozycji libero. Przeciwko Kozienicom zagrali również Michał Ciorgoń i Cezary Kostniak. Dobrą zmianę, w końcówce trzeciego seta, dał testowany atakujący Łukasz Zugaj. Leworęczny zawodnik, zaczynający swoją przygodę z siatkówką na pozycji rozgrywającego, pokazał się z bardzo dobrej strony.

Drugiego dnia turnieju gospodarze byli już w dużo lepszych nastrojach. Avia rozegrała dwa mecze, wygrywając oba po tie-breaku. Najpierw ograła Huragana Międzyrzec Podlaski, a Sokoła Brześć. Szkoleniowiec dał pograć wszystkim 14 zawodnikom. Wystąpili Michał Jaskulski, Damian Płaskociński, Maciej Sajdak oraz posiadający greckie obywatelstwo Gariel Salit. 19-latek, który znajduje się poza zakontraktowaną 12-tką Avii zagrał w spotkaniu z Sokołem na pozycji drugiego libero. – Zawodnik ma jeszcze przed sobą sporo pracy – tłumaczy opiekun „żółto-niebieskich”.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z wychowankiem Czarnych Radom Łukaszem Zugajem. – Chcę mieć tego gracza w drużynie – przyznaje świdnicki szkoleniowiec. – Jestem pewien, że zawodnik dojdzie do porozumienia z władzami klubu w sprawie swojej przyszłości w Avii.

Zugaj ma 23 lata, z Czarnymi został wicemistrzem Polski kadetów. W dorobku ma także złoto i srebro juniorów. Występował w reprezentacji Polski kadetów i juniorów. Wywalczył z kadrą kwalifikację do ME kadetów. Grał w SMS Spała, Skrze Bełchatów (sezon 2012/2013). Ostatnio znowu był zawodnikiem Czarnych. Tam trener Skrok przestawił go na atak. – Trzecie miejsce, które zajęliśmy w turnieju obliguje nas do jeszcze cięższej pracy. Mamy co poprawiać. Ważne jest to, że każdy z zawodników mógł zaprezentować swoje umiejętności. Sprawdzaliśmy różne warianty gry – podsumował opiekun Avii.

Uczestnicy świdnickiego turnieju dziękują wszystkim, którzy pomogli w jego organizacji.

Wyniki: Huragan Międzyrzec Podlaski – Sokół Brześć 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) * Avia Świdnik – KKS Kozienice 0:3 (29:31, 21:25, 21:25) * Kozienice – Huragan 3:2 (22:25, 25:23, 22:25, 25:22, 15:11) * Kozienice – Sokół 3:0 (25:21, 26:24, 25:22) * Avia – Huragan 3:2 (25:23, 27:29, 25:19, 21:25, 15:13) * Avia – Sokół 3:2 (23:25, 25:20, 18:25, 32:30, 18:16).

Klasyfikacja końcowa: 1. Kozienice, 2. Huragan, 3. Avia, 4. Sokoł.