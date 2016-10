Goście przed sezonem zapowiadali walkę o powrót do czwartej ligi. Szybko jednak okazało się, że może być im ciężko zrealizować nakreślony wcześniej cel. Kontuzje, kartki i wypadki losowe sprawiły, że Janusz Dec rzadko mógł posłać do boju najsilniejszą jedenastkę. – Biorąc pod uwagę naszą sytuację kadrową to i tak jestem zadowolony z naszego dorobku punktowego – mówi Janusz Dec, opiekun Opolanina.

We wczorajszym meczu z Milejowem to piłkarze z Opola Lubelskiego byli jednak faworytem. Przez pierwszy kwadrans spadkowicze z czwartej ligi rzeczywiście przeważali, chociaż nie przekładało się to na sytuacje bramkowe. W piętnastej minucie gospodarze wreszcie wypuścili się na połowę rywala i ... od razu zdobyli gola. Celną „główką” popisał się Kamil Roczon. Po kolejnym kwadransie było już 2:0, bo Mirosław Pietraś uprzedził Bartłomieja Jakóbczyka i wpakował piłkę do siatki. Tuż przed przerwą przyjezdni zdobyli gola kontaktowego, co zwiastowało olbrzymie emocje w drugiej połowie.

I rzeczywiście tak było. Opolanin rzucił się do huraganowych ataków, ale między słupkami bramki gospodarzy świetnie spisywał się Kamil Sowa. – Nie wiem jak on odbił piłkę po strzałach Piotra Stalęgi czy Marcina Kubiaka. Bronił fenomenalnie. Chcę podkreślić, że nie zagraliśmy słabych zawodów. Spisywaliśmy się całkiem przyzwoicie. Tur zagrał z bardzo mądrze i miał pomysł na ten mecz. Zagęścił środek pola i czekał na kontry – tłumaczy Janusz Dec.

Tur Milejów – Opolanin Opole Lubelskie 2:1 (2:1)

Bramki: K. Roczon (15), Pietraś (30) – Górniak (37).

Pozostałe wyniki

Unia Wilkołaz – MKS Ruch Ryki 1:4 (1:2)

Bramki: J. Chmielik (41) – W. Kępka (5, 83), Jabłoński (10), Siwek (75).

Unia: Basiakowski – Sołtys, Drąg, Łysakowski, Kropidłowski, D. Ściegienny, Chmielik, Stec, Karabacz, Surus, Pelc (46 Wezgraj).

Ruch: A. Kępka – Białas (85 Zdunek), D. Osojca, Przybysz, Leonarcik, Gransztof, Wasilewski (46 Darnia), Cieślak, Siwek (80 Bułhak), Jabłoński (63 P. Osojca), W. Kępka.

Sędziował: Klępka. Widzów: 100.

Stok Zakrzówek – Perła Borzechów 6:2 (3:2)

Bramki: Kozik (12, 25, 35), Marzec (62), Gałkowski (68), R. Poleszak (83 samobójcza) – R. Paszkowski (37), Suski (39).

Stok: Kozłowski – Styk, Flis, Taczalski, Pochwatka (75 Lipiec), Marzec, Michalski, Pasternak (52 Gałkowski), Zdybel, Dudek (84 Sagan), Kozik (86 Pikula).

Perła: Radzewicz – Pawełczak (46 Kostrzewski), Wnuk, Skiba, Taramas (55 Bicki), H. Poleszak, Suski (80 J. Poleszak), Trzeciak (30 Gierowski), R. Paszkowski, R. Poleszak, Semeniuk.

Żółte kartki: Taczalski – Suski, Trzeciak, Taramas. Sędziował: M. Kalinowski. Widzów: 150.

Stal Poniatowa – Piaskovia Piaski 5:3 (4:3)

Bramki: Czarnecki (9, 13), Gąsiorowski (25, 90+3), Parada (26) – Sopwiński (2), Harkawka (17), Słowik (37).

Stal: Wyrostek – Pikuła, Orzeł, Pyda, Węgorowski, Wawer (67 Kucharczyk), Miazga (56 Kowalski), Radziejewski, Parada (71 Charmast), Gąsiorowski, Czarnecki (87 Kruk).

Piaskovia: A. Pałka – Olender, Sowiński, M. Ziętek, Belcarz, Czarnecki (67 Mazurek), Bomba, Słowik, T. Szklarz, Strug, Harkawka (74 Wilk).

Żółte kartki: Pikuła, Wawer, Czarnecki – Bomba, Czarnecki, M. Ziętek. Sędziował: Chmielik. Widzów: 150.

KS Góra Puławska – Granit Bychawa 1:1 (0:1)

Bramki: Grykałowski (60) – Walęciuk (35).

Góra Puławska: Szewczyk – Szczypa, Trochym, Kurpiński, Bełczyk, Sułek (50 Korczak), Szymański, Wulczyński (65 Suszek), Chrzanowski (46 Taradyś), Mrozek (80 Czekaj), Grykałowski.

Granit: Zawiślak – Gajur, T. Flis, Tylus, Walęciuk, Szacoń (68 Wolski), S. Flis, S. Lis, Sobkowicz, Pietraś, Pietrzak.

Żółte kartki: Kurpiński. Sędziował: Kędzierski. Widzów: 30.

Wisła II Puławy – Janowianka Janów Lubelski 8:1 (6:0)

Bramki: Olszak (8, 26, 40, 72, 80), Sedlewski (16, 42), Płonowski (28) – Chmiel (70).

Wisła II: Maik – Turzyniecki (60 Osiak), Mazurek, Gusocenko, Tetych, Słotwiński, Głaz, Płonowski (60 Dudkowski), Sedlewski (80 Kursa), Olszak, Patora (65 Sołdecki).

Janowianka: Pisarski (46 Wąsik) – B. Wojtan (46 Flis), P. Sobótka, Drewniak, Kaproń, Chmiel, P. Gąbka, J. Wojtan, G. Sobótka, Golec (75 Lepiejza), Widz.

Sędziował: Karol Szczołko. Widzów: 100.

Sygnał Lublin – Orion Niedrzwica odwołany z powodu warunków atmosferycznych

Tur: Sowa – Budzyński, Dubicki, Wójcik (46 Osiński), K. Roczon, Rembiesa (55 Mirosław), Stasicki, Ł. Kozak, Tyszczuk, Pietraś, Polikowski.

Opolanin: Jakóbczyk – Kubiak, Nowak, Górniak, Szafrański (75 Gasiński), Kowalski, Fliszkiewicz, Stalęga, P. Dajos, Rak (61 Bakalarz), Korecki.

Żółte kartki: Polikowski, Dubicki – Nowak, Kubiak, Szafrański, Górniak. Sędziował:.

Widzów: 100.