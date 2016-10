Unia – Orion 0:5 Słodka zemsta Kamila Miazgi

To był szczególny mecz dla Adriana Kołtuna i Kamila Miazgi. Obaj jeszcze w poprzednim sezonie stanowili o sile Unii, a Miazga był nawet grającym trenerem zespołu. Pod jego wodzą Unia była rewelacją rozgrywek i plasowała się w górnej połowie tabeli. W lecie jednak postanowiono pożegnać się z perspektywicznym szkoleniowcem i zatrudniono Włodzimierza Bartosia. Pod jego wodzą Unia nie radzi sobie już tak dobrze i czeka ją dramatyczna walka o utrzymanie. Nie należy jednak upatrywać w tym winy Bartosia, bo razem z Miazgą w lecie z zespołu odeszło kilku istotnych piłkarzy. Nowy szkoleniowiec nie ma więc takiego materiału ludzkiego, jak jego poprzednik.

Widać to było w niedzielę, kiedy Unia zmierzyła się z Orionem. Gospodarze większość bramek stracili po stałych fragmentach gry. – Rywale mają wysokich zawodników, co im znacznie ułatwia grę. Do tego mają do perfekcji dopracowane wykonanie rzutów wolnych i rożnych – tłumaczy Włodzimierz Bartoś.

Mecz w Wilkołazie był dość jednostronny. Orion rozpoczął strzelanie już w 12 min. Mateusz Łysakowski sfaulował w polu karnym Pawła Bielaka, który chwilę później strzałem z jedenastu metrów wymierzył sprawiedliwość. W 19 min było już 2:0, bo do siatki trafił Paweł Rup. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Bielak.

Po przerwie goście zdobyli jeszcze trzy bramki. Najpierw w 54 min Bartłomiej Dziwulski wykorzystał dokładną wrzutkę Krzysztofa Żarnowskiego. Chwilę później strzał Bielaka odbił przed siebie Jakub Basiakowski, a Michał Matys nie miał problemów z wpakowaniem piłki do siatki Unii. Wynik ustalił Adrian Kołtun. 23-letni defensor skorzystał ze świetnego dośrodkowania Barana. (kk)

Unia Wilkołaz – Orion Niedrzwica 0:5 (0:2)

Bramki: Bielak (12), Rup (19), Dziwulski (54), Matys (57), Kołtun (83)

Unia: Basiakowski – Kropidłowski (60 Sołtys), Drąg, Łysakowski, K. Ściegienny, Rachwał (65 Surus), Chmielik (55 baran), Gorczyca, Stec, Dul, Karabacz.

Orion: Ciołek – Kołtun, Rup, Duda, Wiśniewski, Matys (62 Poleszak), Żarnowski, Miazga, Dziwulski (78 Kępa), Bielak, Szymuś (72 Baran).

Żółte kartki: K. Ściegienny, Łysakowski – Kołtun, Żarnowski, Bielak. Sędziował: Różyński. Widzów: 200.

Pozostałe wyniki

KS Góra Puławska – Janowianka Janów Lubelski 0:5 (0:3)

Bramki: Szczecki (25), Gąbka (35 z karnego), G Sobótka (45, 73), Widz (68).

Góra Puławska: Szewczyk – Czerski, Trochym, Kurpiński, Bełczyk, Chrzanowski, Wulczyński, Szymański (60 Suszek), Sułek (70 Taradyś), Czekaj (50 Korczak), Grykałowski (80 Woźniak).

Janowianka: Pisarski (75 Skup) – B. Wojtan, Drewniak, P. Sobótka, Kaproń, Gąbka, Sadowski, Szczecki, J. Wojtan (78 Golec), G. Sobótka, Widz.

Żółta kartka: Czekaj. Sędziował: Bocheńczyk. Widzów: 50.

Granit Bychawa – Płomień Trzydnik Duży 7:0 (2:0)

Bramki: Stępień (28, 37, 70, 84), Pietrzak (57), Sobkowicz (75), Szacoń (90).

Granit: Zawiślak (60 Małecki) – Tylus, Flis, Dudkiewicz (65 Wiater), Gajur (80 Szacoń), Olesiński, Lis (70 Wolski), Sobkowicz, Pietrzak, Pietras, Stępień.

Sędziował: Marciniak. Widzów: 100.

Wisła II Puławy – MKS Ruch Ryki 4:1 (0:0)

Bramki: Patora (58), Wiejak (64), Słotwiński (71), Kusal (87) – Gransztof (80).

Wisła II: Maik – Turzyniecki, Mazurek, Gusocenko, Wiejak, Dudkowski, Popiołek (46 Słotwiński), Sedlewski, Kursa (46 Łukaszczuk), Pożak (65 Osiak), Patora (73 Kusal).

Ruch: Kałaska – D. Osojca, Prządka, Przybysz, Siwek, Darnia (37 Komosa), Wasilewski (81 Jabłoński), Cieślak, Gransztof, W. Kępka.

Żółte kartki: Siwek. Sędziował: M. Kalinowski. Widzów: 150.

GKS Niemce – Opolanin Opole Lubelskie 0:2 (0:1)

Bramki: Korecki (40), Stalęga (85).

Niemce: Boguta – Bogusław, Ł. Snopkowski, Kamiński, Bekier (84 Kubera), Flisiak (55 Duda), Nalepa (72 Stefaniak), Mierzwa, Szkutnik (76 Polichańczuk), Latek, Łos.

Opolanin: Jakóbczyk – Bakalarz, Nowak, Górniak, Szafrański, P. Dajos, Fliszkiewicz, Kubiak, Stalęga, Gasiński (75 Rak), Korecki.

Żółte kartki: Bogusław, Ł. Snopkowski, Kamiński, Duda, Polichańczuk – Kubiak, Szafrański. Czerwone kartki: Kamiński (52 min za dwie żółte), Duda (90 min za dwie żółte). Sędziował: Ciupek. Widzów: 200.

Tur Milejów – Perła Borzechów 1:1 (1:0)

Bramki: Pietraś (29) – Pawełczak (57).

Tur: Kowalik – Dubicki, Budzyński, Osiecki, Roczon, Tyszczuk, Ł. Kozak (80 Słomianowski), Stasicki, Rembiesa, Pietraś, Słomka (20 Polikowski).

Perła: Radzewicz – Pawełczak, Skiba, Bicki, Kostrzewski (82 Gierowski), Taramas (46 Semeniuk), Trzeciak (20 Lis), Suski, H. Poleszak, Wójcik (80 Paszkowski), R. Poleszak.

Żółte kartki: Osiecki, Dubicki – Taramas, Pawełczak. Czerwona kartka: Pawełczak (80 min za dwie żółte). Sędziował: Kędzierski. Widzów: 100.

Stok Zakrzówek – Stal Poniatowa 2:3 (2:1)

Bramki: Dudek (27, 36) – Gąsiorowski (8), Węgorowski (60), Wyroślak (90+2).

Stok: Kozłowski – Styk, Jasik, Taczalski, Pochwatka (40 Pasternak), Zdybel (90 Daniel), Michalski, Gałkowski (65 Pikula), Dudek (70 Sagan), Marzec, Kozik.

Stal: Rybarczyk – Charmast, Orzeł, Węgorowski, Pikuła, Radziejewski, Miazga, Parada (65 Kucharczyk), Kowalski (65 Wyroślak), Gąsiorowski (90 Nowak), Czarnecki.

Żółte kartki: Taczalski, Kozłowski, Dudek – Charmast, Czarnecki. Sędziował: Wieleba. Widzów: 150.