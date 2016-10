Unia Rejowiec nie dała rady Ogniwu Wierzbica

Za to od początku inicjatywę mieli miejscowi, którzy byli jednak byli nieskuteczni. Okazje na strzelenie goli mieli Adrian Czerwiński i Przemysław Huk. – Szkoda, że przy prowadzeniu 1:0 nie trafiliśmy po raz kolejny do bramki Ogniwa. Wówczas na pewno końcowy wynik byłby dla nas korzystny – mówi Zbigniew Rumiński, były prezes Unii, pełniący obecnie obowiązki kierownika zespołu.

Miejscowych kibiców uszczęśliwił pod koniec pierwszej odsłony Karol Bohuniuk. Napastnik Unii popisał się precyzyjnym uderzeniem z dystansu, którym zaskoczył bramkarza przyjezdnych Rafała Zagrabę. – Piłka jeszcze skozłowała przed golkiperem Ogniwa, czym nieco go zaskoczyła. Również jeden z obrońców próbował wybić ją z bramki, ale było to już po przekroczeniu przez nią linii bramkowej. W takiej sytuacji skuteczna dobitka strzelca nie była już brana pod uwagę przez sędziego – tłumaczy Rumiński.

I na pierwszej połowie zakończyła się dobra gra gospodarzy. Po zmianie stron częściej do głosu zaczęli dochodzić przyjezdni. – Nie mieliśmy nic do stracenia. Przegrywaliśmy 0:1, musieliśmy zaatakować większą liczbą zawodników – tłumaczy szkoleniowiec Ogniwa. – Już na początku stworzyliśmy kilka dogodnych okazji, ale byliśmy nieskuteczni.

Goście dopięli swego w końcówce spotkania, kiedy bramkarza Unii Łukasza Studzińskiego pokonali kolejno Damian Gałecki i Patryk Kaszczuk. – Graliśmy do końca i to się opłaciło. Wykorzystaliśmy to, że gospodarzom z upływem czasu zaczęło brakować sił. W składzie znalazło się aż pięciu młodzieżowców, w tym dwóch juniorów. Jestem zadowolony z ich postawy – mówi trener Kogut.

– Myślę, że na naszą postawę w drugiej części spotkania miała sytuacja, w której był ewidentny rzut karny za faul bramkarza Ogniwa na Michale Chybiaku. Również w pierwszej odsłonie goście zagrali ręką w obrębie pola karnego i nie było reakcji arbitra – mówi trener Unii Tomasz Sąsiadek.

– Trudno mi ocenić, czy powinny być rzuty karne. Jednak skoro sędzia nie wskazał na „11”, to ich nie było nieprzepisowych zagrań – dodaje Sebastian Kogut.

Unia Rejowiec – Ogniwo Wierzbica 1:2 (1:0)

Bramki: K. Bohuniuk (40) – Gałecki (80), Patryk Kaszczuk (85).

Rejowiec: Studziński – Szczepanik, Karauda, Kloc, Pawlicha, Szajduk, Huk, Grel (72 Kowalczyk), K. Bohuniuk (85 Rosa), Chybiak (78 Gwardiak), Czerwiński.

Ogniwo: Zagraba – Kwiatkowski, Nowaczek, Pilipczuk, Gałecki, Wdowicz (46 M. Kłos), Szanfisz (90 Jędruszak), Kołtun, Bąk, I. Hanc (46 Kaszczuk), Nyszko (70 Siwek).