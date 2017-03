W Kraśniku rywalizować będą młode piłkarki ręczne

To wszystko w ramach turnieju „Wszyscy grają w ręczną. Rodzinny turniej piłki ręcznej”. Turniej potrwa od piątku do niedzieli w hali Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Kraśniku. Weźmie w nim udział dziesięć drużyn młodziczek, w tym dwie zagraniczne ze Słowacji i Węgier. Otwarcie imprezy zaplanowano na piątek na godz. 19.30. Tuż po nim grać w szczypiorniaka spróbują dorośli, głównie rodziny zawodniczek, na co dzień trenujących w KMKS. Jak się kiedyś grało chcą sobie przypomnieć byłe zawodniczki tego klubu, które także wystąpią w meczu. Piłka ręczna będzie więc sportem, który na tym turnieju połączy pokolenia i pokaże, że uprawiać go mogą praktycznie wszyscy chętni. Na pewno nie zabraknie też dobrej zabawy.

Na niedzielę przewidziano finały. Organizatorem turnieju jest Kraśnicki Międzyszkolny Klub Sportowy, a wsparły go Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Kraśnik.