W meczu Gwiazd LNBA Południe lepsze od Północy

Po raz pierwszy od wielu lat koszykarze-amatorzy z Lublina spotkali się na tego typu imprezie. Miłośnicy basketu mieli okazję zintegrować się oraz wymienić poglądami. Nie zawiedli również główni aktorzy, którzy stworzyli fenomenalne widowisko. Całość tego pięknego obrazka dopełniały cheerleaderki z UDS, które były bardzo uroczą ozdobą koszykarskiego święta w hali przy ul. Langiewicza. – Największą niespodzianką jest dla mnie fakt, że obiekt pękał w szwach. To sprawia, że czuję olbrzymią satysfakcję – powiedział Dariusz Gaweł, prezes AZS UMCS Lublin, organizatora LNBA.

Sam mecz dostarczył wielu emocji. Na parkiecie biegali zawodnicy w przeszłości znani z ligowych boisk. Największą gwiazdą był Jacek Olejniczak, kiedyś gracz Startu Lublin czy Wisły Kraków. Dzisiaj doświadczony center nie porusza się już z taką szybkością, jak w czasach występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ale nadal jest dominatorem w strefie podkoszowej. W sobotę przyćmił go jednak Aleksander Mrozik. Trener-koordynator Akademii Koszykówki Hooplife w młodości grał nawet w amerykańskiej NCAA. W trakcie Meczu Gwiazd pokazał kilka efektownych zagrań, zdobył 22 pkt i zasłużenie zgarnął statuetkę MVP. Jego dobra postawa oraz skuteczna gra w drugiej połowie pozwoliła Południu odrobić spore straty i wygrać mecz. W nagrodę każdy członek zwycięskiej ekipy otrzymał pamiątkowy puchar. – To świetna inicjatywa dla lokalnej społeczności. Kibiców koszykówki jest w Lublinie bardzo dużo, co było widać na tym meczu. Mimo że grali amatorzy to sporo osób pofatygowało się, aby obejrzeć te zmagania. Statuetka MVP to dla mnie spore wyróżnienie. Mam ich kilka w swojej kolekcji i ta na pewno zajmie zaszczytne miejsce na półce – powiedział Aleksander Mrozik.

Warto również wspomnieć o bardzo efektownym konkursie wsadów, który zakończył się bezapelacyjnym triumfem Damiana Harsze. Dunker z Błażowej pokazał kilka zagrań, którymi wzbudził aplauz publiczności. Najbardziej zapamiętany zostanie wsad, w którym przeskoczył nad liczącym ponad 180 cm zawodnikiem.

Północ – Południe 70:74 (24:17, 24:18, 15:19, 7:20)

Północ: Ziółkowski 29 (3x3), Padysz 11 (3x3), Kandzierski 6, Lembrych 5 (1x3), Tarnowski 2 oraz Kukliński 12, B. Fijałka 5 (1x3), Mochol 0, Kleczek 0.

Południe: A. Mrozik 22 (3x3), Zduniak 15 (1x3), Ł. Jagoda 11 (3x3), Zaj 8, Olejniczak 5 oraz Szymanek 6, Lejko 2, D. Josik 2, Baran 2, Wołyniak 1, Koszałka 0.

Widzów: 500.

Nagrody indywidualne

Zwycięzca konkursu rzutów za 3 pkt: Tomasz Pałysewicz (AT Vision).

Zwycięzca konkursu wsadów: Damian Harsze (Błażowa).

MVP meczu Gwiazd: Aleksander Mrozik (Bracia Mrozik).

Konferencja C: Lipa Team – Nplay 33:57 * Antyshop.pl – ESPO-Pszczółka II 34:37 * GoPro Lublin #51 – Mavericks 37:56 * Kouba – Winiarnia u Dyszona 25:32 * The Shooters – Gang Albanii 45:48 * Drink Team – Bobo Team Przemyśl 79:27.

GoPro 11 21 710-401 Winiarnia 11 21 513-338 Mavericks 11 20 638-444 ESPO 11 18 412-417 Kouba 11 17 518-411 Gang 11 17 542-461 Drink Team 11 16 545-436 NPlay 11 16 494-433

9 Antyshop.pl 11 15 411-521

Lipa Team 11 14 391-552 The Shooters 11 12 377-622 Bobo Team 11 11 275-790

I runda play-off: GoPro – Nplay * Winiarnia – Drink Team * Mavericks – Gang * ESPO – Kouba.