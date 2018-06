W niedzielę odbędzie się turniej "Mundial Pszczółki". Ambasadorem zawodów będzie Jacek Bąk

Organizatorami niedzielnego turnieju są: Fabryka Cukierków Pszczółka oraz PGE Obrót S.A. Zawody odbędą się we współpracy z Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej. – U progu Mistrzostwa Świata w Rosji postanowiliśmy zorganizować turniej piłkarski dla dzieci urodzonych w 2007 roku. Weźmie w nim udział 10 zespołów, w skład, których wejdzie ponad 100 zawodników – mówi Aleksander Batorski, prezes Fabryki Cukierków Pszczółka. – Staramy się cały czas wspierać lubelski sport. Do tej pory skupialiśmy się głównie na żeńskiej koszykówce i drużynie AZS UMCS Lublin, ale teraz postawiliśmy także na piłkę nożną – dodaje Batorski.

Ambasadorem zawodów jest Jacek Bąk, wybitny reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata w 2002 i 2006 roku. – Kiedy „Pszczółka” poprosiła Bąka to nie mogłem odmówić – zażartował były reprezentacyjny obrońca. – Z przyjemnością będę obserwować zmagania młodzieży z naszego województwa. Mam nadzieję, że na tych zawodach zobaczymy kogoś, kto w przyszłości zrobi karierę w futbolu. 11 lat to taki wiek, gdzie można już rozpoznać, czy ktoś ma talent do piłki nożnej – dodał Bąk.

Następnie doszło do losowania, nad którego przebiegiem czuwał przewodniczący wydziału gier LZPN Konrad Krzyszkowski. Drużyny nie będą jednak występować pod własnymi nazwami. Na czas zawodów przybiorą szyldy wybranych reprezentacji (szczegółowa lista poniżej). Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Te, które zajmą pierwsze i drugie miejsce w swojej grupie awansują do półfinałów, a następnie finału. Natomiast Pozostałe ekipy zmierzą się ze sobą w walce o miejsca 5-10 (w zależności od lokaty zajętej w grupie). Młodzi piłkarze nie mogą się już doczekać pierwszych spotkań tym bardziej, że otrzymają od organizatorów stroje poszczególnych reprezentacji. Początek „Mundialu Pszczółki” zaplanowano na niedzielę na godzinę 9. Finał odbędzie się o godz. 13, a po nim dojdzie do wręczenia nagród dla wszystkich zespołów.

Uczestnicy Mundialu z Pszczółką

Grupa A: Polska (Fundacja AMSPN Hetman Zamość), Argentyna (Akademia Piłkarska TOP 54 Biała Podlaska), Niemcy (Lublinianka), Senegal (Sygnał Lublin), Francja (UKS Orlik Dęblin).

Grupa B: Hiszpania (Avia Świdnik), Brazylia (Motor Lublin), Anglia (Football Academy Lublin), Portugalia (Jedynka Krasnystaw), Kolumbia (Widok Lublin).