W Rejowcu Fabrycznym chcą powtórzyć wyczyn z ubiegłego sezonu

– Po pierwszej części nie było tak dobrze. Mieliśmy bardzo dobrą rundę rewanżową, wygraliśmy 10 spotkań, dwa zremisowaliśmy i jedno przegraliśmy. W tym roku liczymy na powtórkę – zapowiada trener.

Na półmetku rywalizacji Sparta zajmuje szóste miejsce mając w dorobku 25 punktów. – Mieliśmy kilka spotkań, które nie potoczyły się po naszej myśli. Słabo zagraliśmy ze Startem Krasnystaw i z Unią Białopole. Z kolei w meczu z Granicą Dorohusk przytrafiły się braki kadrowe. To wszystko złożyło się na niższe miejsce po pierwszej części sezonu – tłumaczy opiekun zespołu z Rejowca Fabrycznego. – Przed sezonem liczyliśmy na 29-30 punktów. Gdyby tak się stało, mieliśmy już plan ewentualnych wzmocnień. Runda jesienna potoczyła się jednak inaczej i teraz spokojnie czekamy na rozpoczęcie serii rewanżowej.

Kibice i piłkarze w Rejowcu pamiętają jak przed prawie trzema laty drużyna występowała w IV lidze. – To było ciekawe doświadczenie, z którego wyciągnęliśmy wnioski – twierdzi trener. – W tym sezonie nie ma w klubie nacisku na awans. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w tabeli po pięciu kolejkach wiosny. Na razie naszym najważniejszym zadaniem jest utrzymanie składu z rundy jesiennej.

Na kilku wyróżniających się zawodników mają bowiem ochotę inne kluby. Najlepszym strzelcem Sparty Danielem Barabaszem (9 goli) interesuje się beniaminek IV ligi Kłos Chełm. Nie wiadomo też, czy drugi w klasyfikacji Kamil Góra nie skupi się wyłącznie na pracy w niższej lidze. Prowadzony przez niego Start Regent Pawłów zajmuje po pierwszej rundzie chełmskiej klasy A wysokie drugie miejsce i zamierza wiosną walczyć o awans. – Mam nadzieję, że obaj zawodnicy pozostaną u nas do końca sezonu – mówi Bodys, który w dalszym ciągu ma zamiar pomagać drużynie na boisku. – Dopóki mam siły chcę grać. Przytrafiają się urazy, ale po ich wyleczeniu znowu „ciągnie wilka do lasu”. Zamierzam wprowadzać do zespołu wyróżniających się wychowanków. Jesienią udany debiut w seniorach zaliczył 15-letni Dawid Oleksiejuk, teraz czas na kolejnych jego kolegów.

Przygotowania do drugiej rundy Sparta rozpocznie 16 stycznia. – Przez pierwsze dwa tygodnie będziemy trenować przez cztery dni, w kolejne zaczniemy zmniejszać intensywność zajęć – zapowiada opiekun.

Mecze kontrolne Sparty Rejowiec Fabryczny: 11 lutego: Ogniwo Wierzbica (boisku w Świdniku) * 18 lutego: Granit Bychawa (Świdnik) * 25 lutego: Piaskovia Piaski (Świdnik) * 4 marca: Omega Stary Zamość (w Zamościu) * 11 marca: Roztocze Szczebrzeszyn (Zamość) * 18 marca: Agros Suchawa.