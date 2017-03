W rozgrywkach LNBA wystartowała faza play-off

Obie ekipy zakończyły sezon na sąsiadujących ze sobą miejscach. Od pierwszych minut było widać, że nikt nie zamierza odpuszczać rywalowi. Lekką przewagę przez większość spotkania miało NoToCo, które w 24 min mogło nawet przełamać rywala. Ekipa Grzegorza Chałupczaka i jego kolegów prowadziła już 35:29, ale od tego momentu przestała grać. Venta zaczęła seryjnie punktować i wygrała 40:37. Ojcem sukcesu był Alex Zaguła, w przeszłości zawodnik drużyn młodzieżowych AZS UMCS Lublin. Filigranowy obrońca zdobył aż 17 pkt.

Problemów z odniesienie zwycięstwa nie miało za to WSNS Devils, które rozbiło MyjnięKrychę-CgmPolska 58:42. W szeregach triumfatorów wyróżnił się Arkadiusz Gawroński, zdobywca 16 pkt. Pewny awans do półfinału mają już praktycznie również AT Vision i Partizan, które rozbiły swoich ćwierćfinałowych przeciwników.

W ten weekend rywalizowano również o utrzymanie się w Konferencji B. Po pierwszych spotkaniach bliżej degradacji są Domik Pasywny i Jurand. (kk)

Konferencja B

I runda play-off: AT Vision – Symbit 65:44 * Venta – NoToCo 40:37 * WSNS Devils – MyjniaKrycha-CgmPolska 58:42 * Partizan – Korwex 83:50. Mecze w tej fazie są toczone w systemie mecz i rewanż.

1 runda play-out: Vapol D-Art – Domik Pasywny 67:36 * Ibra Poniatowa – Jurand 47:36. Mecze w tej fazie są toczone w systemie mecz i rewanż.

Konferencja C

I runda play-out: Antyshop.pl – Bobo Team Przemyśl 56:34 * Lipa Team – The Shooters 24:47. Mecze w tej fazie są toczone w systemie mecz i rewanż.