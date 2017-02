W sobotę nad Zalewem Zemborzyckim V impreza City Trail w Lublinie

W trwającej edycji odbyły się już cztery imprezy, a to oznacza, że część biegaczy już teraz zasłużyło na pamiątkowy medal, ponieważ aby go otrzymać należy pobiec właśnie cztery razy. Podobnie jest z klasyfikacją generalną cyklu. Aby zostać sklasyfikowanym i walczyć o nagrody także trzeba ukończyć cztery biegi. W czołówce ta sztuka udała się dotychczas Cezaremu Bednarzowi ze Świdnika i to on jest liderem tabeli. Duże szanse na wyprzedzenie go mają Jarosław Bimkiewicz i Artur Kern, którzy aktualnie mają na koncie po trzy biegi. To właśnie ci dwaj zawodnicy podzielili się zwycięstwami – każdy z nich wygrywał po dwa razy.

Podobnie wygląda sytuacja wśród kobiet. Liderką jest Monika Kosz, która jednak musi spodziewać się spadku w klasyfikacji – jeśli tylko zawodniczki, które dotychczas zwyciężały – Magda Kłoda (dwie wygrane i trzecie miejsce) i Joanna Wasilewska (jedno zwycięstwo i dwa drugie miejsca) - ukończą kolejną imprezę. Jedną wygraną ma na koncie również Paulina Lipska, jednak ósme miejsce w styczniowym biegu prawdopodobnie przekreśliło szanse tej zawodniczki na walkę o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej cyklu. Cykl składa się z sześciu biegów (ostatnie zawody są zaplanowane na 11 marca) i siódmej imprezy – uroczystej gali podsumowującej sezon 2016/2017. Odbędzie się ona w drugiej połowie marca.

Koszt startu w zawodach to 17,5 zł jeśli rejestracja jest dokonana wcześniej przez stronę www.citytrail.pl. Osoby, które zapiszą się dopiero w dniu zawodów będą musiały zapłacić 25 zł. Opłata w CITY TRAIL Junior to zawsze 5 zł, z których połowa jest przekazywana na cele charytatywne.

Początek imprezy to godz. 8.30, kiedy to otwarte zostanie biuro zawodów. Będzie ono zlokalizowane – nad Zalewem Zemborzyckim w okolicy Kempingu Dąbrowa. Od godz. 9.30 będą odbywać się biegi dla dzieci i młodzieży, a o godz. 11 wystartują dorośli.