W sobotę pierwszy test trenera Nevena Hrupca

Musimy zostać mistrzem Polski. Chcę także, żebyśmy pokazali się z dobrej strony w rozgrywkach Pucharu EHF. Po tym może pomyślimy o zmianach w zespole i będziemy w stanie wrócić do Ligi Mistrzyń – zapowiadał na swojej pierwszej konferencji prasowej Neven Hrupiec. Chorwat zastąpił na stanowisku pierwszego trenera Sabinę Włodek. Nowy trener będzie współpracował z Nicolą Golubem oraz Moniką Marzec, która wcześniej była w sztabie szkoleniowym Sabiny Włodek. – Jeżeli powodem zwolnienia Sabiny były niezadowalające wyniki sportowe, to pragnę podkreślić, że połowę odpowiedzialności za to biorę na swoje barki. Do współpracy z nowym szkoleniowcem podchodzę normalnie. Dla mnie najważniejsze jest dobro drużyny, niezależnie od tego, kto jest szkoleniowcem, czy prezesem – mówi Monika Marzec.

Po sobotnim spotkaniu ciężko będzie ocenić styl gry zespołu pod wodzą Hrupca. Jedną z przyczyn jest fakt, że KPR to beniaminek Superligi. I chociaż ten zespół zgromadził już na swoim koncie dwa punkty, to w opinii ekspertów wciąż jest uznawany za kandydata do spadku. Warto również pamiętać, że Hrupiec z nowym zespołem odbył jedynie kilka treningów i wciąż musi się uczyć pracy w Polsce. – Pierwszy raz wchodzę do zespołu w trakcie sezonu. Kadra jest już ukształtowana, nie ma też zbyt wiele czasu, żeby spokojnie popracować. Normalnie przed rozgrywkami są dwa lub trzy miesiące, żeby się przygotować. Teraz musimy działać sprytnie. Nie ma co ukrywać, że będziemy polegać na pracy, którą zespół wykonał z Sabiną Włodek – dodaje Hrupiec. – Na razie jest zbyt wcześnie, aby oceniać nowego trenera. Nikt w ciągu trzech treningów nie jest w stanie zmienić gry zespołu. Nie mamy problemu z komunikacją z nowym szkoleniowcem. On dobrze mówi po angielsku, a poza tym chorwacki jest również dość podobny do polskiego – mówi Joanna Drabik, kołowa MKS Selgros.

Sobotni mecz w Kobierzycach rozpocznie się o godz. 17. Bardzo prawdopodobne, że na boisko wróci już Aleksandra Januchta, która ostatnio była kontuzjowana.