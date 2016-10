W sobotę ruszają rozgrywki LNBA

. – Nasza liga będzie stała pod względem organizacyjnym na bardzo wysokim poziomie. Każdy mecz to olbrzymie wydarzenie, któremu towarzyszy oprawa muzyczna oraz komentarz profesjonalnego spikera. Spotkania będą prowadzone przez arbitrów z Lubelskiego Związku Koszykówki. Po zakończeniu zawodów będzie można przeanalizować swoje statystyki. Planujemy również Mecz Gwiazd, który ma być postrzegany jako wielkie święto amatorskiego basketu – mówi Anna Parzymies-Wach, komisarz LNBA.

Drużyny biorące udział w rozgrywkach zostały podzielone na trzy konferencje, które odpowiadają ich sile. Najlepsze zespoły znalazły się w konferencji A i to one będą walczyły o mistrzostwo rozgrywek. W pozostałych grupach gra będzie toczyć się o awans do wyższej ligi. Każda z nich liczy po dwanaście zespołów, więc w sezonie zasadniczym zostanie rozegranych jedenaście kolejek. Najlepsza ósemka będzie walczyła o mistrzostwo w fazie play-off. Pozostała czwórka będzie rywalizowała o utrzymanie.

Kto jest faworytem LNBA? Wydaje się, że podobnie jak w poprzednich latach wysoko będą Bracia Mrozik. O sile jednej z potęg amatorskich rozgrywek stanowią gracze ograni na zawodowych parkietach – Łukasz Jagoda i Michał Nowakowski. Zagrozić im może Matematyka, gdzie ponownie wystąpi Tomasz Celej. 38-latek ma na swoim koncie występy w Polsce, Niemczech i na Węgrzech, a w przeszłości grał m.in. w AZS Lublin, Unii Tarnów czy Anwilu Włocławek. Groźne będzie również Kadeo. O sile mistrza ostatniego sezonu amatorskich rozgrywek stanowi Piotr Ziółkowski.

Triumfatora poznamy dopiero na wiosnę przyszłego roku. – Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców do hali Centrum Kultury Fizycznej UMCS. Gwarantujemy, że wiele spotkań będzie bardzo emocjonujących – kończy Parzymies-Wach.

Konferencja A: Alco, Bracia Mrozik, BiM Team, Matematyka, Kadeo, Arkada, Rodmos, Alpaca-Alfachem, Dragon Juranda 7, Ekbud, Grizzly Asseco BS, DBros Puławy.

Konferencja B: No To Co, Partizan, AT Vision, Symbit, Vapol D-Art, Korwex, Jurand, Venta, Domik Pasywny, WSNS Devils, Ibra Poniatowa, MyjniaKrycha-CgmPolska.

Konferencja C: Winiarnia u Dyszona, Espo-Pszczółka II, Gang Albanii, Mavericks, NPLAY, Drink Team, Refsteam, Kouba, Antyshop.pl, The Shooters, Lipa Team, GoPro Lublin #51.