W środę o godz. 20.45 Legia Warszawa podejmie Sporting Lizbona

Na kolejkę przed zakończeniem rywalizacji w fazie grupowej, jedynie w grupie C wszystko jest już jasne. W pozostałych toczy się walka. Jeśli nie o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, to o pierwsze miejsce, dające rozstawienie w kolejnej rundzie bądź trzecie pozwalające przedłużyć europejską przygodę do wiosny, przenosząc ją do Ligi Europy. I właśnie o szansę gry w tych rozgrywkach walczy Legia Warszawa. Mistrzowie Polski do zajęcia trzeciego miejsca w grupie potrzebują zwycięstwa nad Sportingiem Lizbona. Obojętnie w jakich rozmiarach.

Wtorek, 6 grudnia, godz. 20.45

Grupa A: PSG – Łudogorec Razgrad * FC Basel – Arsenal Londyn * Grupa B: Dynamo Kijów – Besiktas Stambuł * Benfica Lizbona – SSC Napoli * Grupa C: FC Barcelona – Borussia Moenchengladbach * Manchester City – Celtic Glasgow * Grupa D: Bayern Monachium – Atletico Madryt * PSV Eindhoven – FK Rostow.

Środa, 7 grudnia, godz. 20.45

Grupa E: Bayer Leverkusen – AS Monaco * Tottenham Hotspur – CSKA Moskwa * Grupa F: Real Madryt – Borussia Dortmund * Legia Warszawa – Sporting Lizbona * Grupa G: Club Brugge – FC Kopenhaga * FC Porto – Leicester City * Grupa H: Olympique Lyon – Sevilla FC * Juventus Turyn – Dinamo Zagrzeb.