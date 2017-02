W Tomaszowie Lubelskim odbędzie się XXIX Bieg Hetmański

16-latka z MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski to jeden z największych talentów, jakie pojawiły się w Polsce w ostatnich latach. Jej umiejętności są tak duże, że bez problemów jest w stanie toczyć wyrównaną rywalizację nawet z dużo starszymi przeciwniczkami. – Ona już w poprzednim sezonie zdobyła wicemistrzostwo Polski seniorek w Team Sprincie, a także zajmowała wysokie miejsca w zawodach międzynarodowych – tłumaczy Waldemar Kołcun, wiceprezes Lubelskiego Okręgowego Związku Narciarskiego.

U mężczyzn warto zwrócić uwagę na Wojciecha Pelczara. 18-latek z Krosna specjalizuje się w biegach na dłuższych dystansach i ma na swoim koncie już wiele wartościowych wyników.

Bieg Hetmański to mordercza rywalizacja. Panowie walczą na trasie liczącej aż 25 km, panie mają do pokonania 10 km. – Start nastąpi punktualnie w niedzielę w południe, a bieg rozpocznie tradycyjny wystrzał z armaty. Trasy mamy świetnie przygotowane, a jedynym zagrożeniem jest deszcz. Jesteśmy na to również gotowi, w ostateczności przecież możemy skrócić dystans – mówi Kołcun.

Tradycją stał się również, organizowany przy okazji Biegu Hetmańskiego, Bieg Samorządowców. Politycy będą rywalizować na dystansie 5 km.

Młodzież też walczy

Od piątku do niedzieli na trasach w Siwej Dolnie w Tomaszowie Lubelskim o medale mistrzostw Polski walczyć będą najlepsi młodzicy. Impreza zakończy się w niedzielę tuż przed startem Biegu Hetmańskiego. Gospodarze, MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelskim, liczą na wiele medali.