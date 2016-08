W weekend rozegrane zostaną XIX Igrzyska LZS. Nasi chcą wygrać

Igrzyska to 19 konkurencji drużynowych i indywidualnych w części sportowej. W programie zawodów jest również oferta sportowo-integracyjna dla osób niepełnosprawnych. Reprezentacje 16 województw rywalizować będą o medale i puchary, ale także będzie to również okazja do wspólnych spotkań i integracji. I tak zmagania odbywać się będą w koszykówce trzyosobowej kobiet i mężczyzn, piłce siatkowej, w tym plażowej, pięcioosobowej piłce nożnej. Będzie też miejsce na przeciąganie liny kobiet i mężczyzn oraz przerzucanie opony traktorowej. Organizatorzy zaplanowali też rywalizację w lekkie atletyce (bieg na 60 m, skok w dal), jak również zmagania w tenisie stołowym. Startujący będą mieli także okazję do sprawdzenia się w rzutach piłką lekarską, ringo, lotkach, rzutach do kosza, czy torze przeszkód. Ciekawie zapowiada się też wodny wielobój sprawnościowy, wyciskanie odważnika, marsz na orientację, letni biatlon i letni biathlon 50 plus, spacer farmera, jak też czwórbój władz samorządowych.

Województwo lubelskie będzie mieć w Wielkopolsce swoją liczną reprezentację. Została ona wyłoniona w ostatnią niedzielę lipca podczas rozegranych w Wierzbicy XVII Wojewódzkich Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych LZS. – Regulamin mówi o 50-osobowej reprezentacji, nasza będzie liczyć o 10 osób więcej – tłumaczy Józef Poterucha, przewodniczący Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie. – Mamy zamiar wystartować we wszystkich konkurencjach, które rozegrane zostaną podczas Igrzysk. W grach zespołowych: koszykówce, siatkówce, siatkówce plażowej, piłce nożnej wystąpią zwycięzcy z Wierzbicy. W pozostałych konkurencjach będziemy mieć reprezentacje łączone z różnych gmin i powiatów naszego województwa.

Ostatnimi czasy Lubelszczyzna jest bardzo mocna w przeciąganiu liny. – Rok temu zwyciężyliśmy wśród mężczyzn, kobiety zajęły drugie miejsce. Nasze panie są wielokrotnymi mistrzyniami Polski LZS i w Tarnowie Podgórnym chcemy tę passę kontynuować. Marzy nam się też zwycięstwo w klasyfikacji końcowej Igrzysk. Zależeć to jednak będzie od poziomu sportowego rywali – zapowiada Poterucha.